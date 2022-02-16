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≡ Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43578
Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
Отправлено: 16.02.22 - 18:44
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Пока мать 32-летней женщины из села Сужарган в Джангельдинском районе разыскивала дочь с помощью полиции, та уехала в Кызылординскую область и вышла замуж.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9008
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 18:44
#1
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О, бабушке в 32 повезло то как...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5109
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 19:47
#2
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Она до 32 лет ходила в девушках? Очень любопытно, наверное по хабару покажут , надо посмотреть.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
155
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 21:16
#3
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Может такая мама строгая, что дочка в 32 незамужем? Ещё и сбежать пришлось.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24298
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 21:29
#4
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Цитата:
ladas:
Ещё и сбежать пришлось.

Может даже, девственницей - была?... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2552
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 22:03
#5
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9008
Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
Отправлено: 16.02.22 - 22:20
#6
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Цитата:
ACROS:
Кзылординскую область

И детей на час раньше родит..
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
947
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 17.02.22 - 09:30
#7
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новости которые мы заслужили
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2377
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 17.02.22 - 09:42
#8
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Суровые тургайские нравы, когда мать из дома даже в 32 года не отпускает...
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4741
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 17.02.22 - 09:50
#9
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Цитата:
antonK:

Антон, я тоже в предвкушении, в ожидании когда напишут сенсационную новость типа "гражданин Запупыркин ходил попИсать, но прежде громко чихнул". Живем во времена, когда журналисты ограничились и оскудоумились.А про то,что пишут жутчайшим, ограниченным языком и к тому же безграмотно, как с позиции орфографии, так и с точки зрения построения предложений. Ну да, совершенствуемся, продвигаемся, технологии идут вперед .... :-(
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