Отправлено: - 09:50

antonK:



Цитата:Антон, я тоже в предвкушении, в ожидании когда напишут сенсационную новость типа "гражданин Запупыркин ходил попИсать, но прежде громко чихнул". Живем во времена, когда журналисты ограничились и оскудоумились.А про то,что пишут жутчайшим, ограниченным языком и к тому же безграмотно, как с позиции орфографии, так и с точки зрения построения предложений. Ну да, совершенствуемся, продвигаемся, технологии идут вперед ....