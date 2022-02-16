Re: Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах...

Отправлено: - 11:43

Законы у нас хорошие, ВСЕ хорошие - единственное - как они исполняются.

А, вот с этим , наверное, большие проблемы- если тридцать лет что то строили по своему,якобы. казахстанскому пути и в результате пришли к тому что при таких фантастических природных богатств наголову превосходящие арабские богатства: половина страны - нищие; 162 человека - владеют пол Казахстаном; силовые войска - ненадёжные; граница - дырявая; И главное - за это отвечать НЕКОМУ.