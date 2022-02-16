Отправлено: - 22:03

drakon:

даже, девственницей - была?

Цитата:Нет, скорее всего причина в разнице часового пояса: - ей надоело целых 32 года вставать поутру в темноте, ей на 33 году жизни захотелось увидеть не эрзацного, а настоящего рассвета. Наслушалась тут понимаешь, этих ранних или поздних пташек Добринцовых и Ведлеров и рванула и именно в Кзылординскую область. Там и аким области по крайней мере мыслить по передовому.