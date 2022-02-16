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≡ Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43576
Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница Костанайской области
Отправлено: 16.02.22 - 18:44
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Пока мать 32-летней женщины из села Сужарган в Джангельдинском районе разыскивала дочь с помощью полиции, та уехала в Кызылординскую область и вышла замуж.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9004
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 18:44
#1
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О, бабушке в 32 повезло то как...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5109
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 19:47
#2
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Она до 32 лет ходила в девушках? Очень любопытно, наверное по хабару покажут , надо посмотреть.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
155
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 21:16
#3
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Может такая мама строгая, что дочка в 32 незамужем? Ещё и сбежать пришлось.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24295
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 21:29
#4
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Цитата:
ladas:
Ещё и сбежать пришлось.

Может даже, девственницей - была?... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2552
Re: Сбежала из дома и вышла замуж в другом регионе жительница...
Отправлено: 16.02.22 - 22:03
#5
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Цитата:
drakon:
даже, девственницей - была?


Нет, скорее всего причина в разнице часового пояса: - ей надоело целых 32 года вставать поутру в темноте, ей на 33 году жизни захотелось увидеть не эрзацного, а настоящего рассвета. Наслушалась тут понимаешь, этих ранних или поздних пташек Добринцовых и Ведлеров и рванула и именно в Кзылординскую область. Там и аким области по крайней мере мыслить по передовому.
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