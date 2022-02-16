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≡ Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах чиновников будут следить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43576
Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах чиновников будут следить в Казахстане
Отправлено: 16.02.22 - 11:43
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В Мажилисе рассмотрели в первом чтении законопроект, который предусматривает карьерные санкции для чиновников, чьи расходы превышают официальные доходы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2552
Re: Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах...
Отправлено: 16.02.22 - 11:43
#1
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Законы у нас хорошие, ВСЕ хорошие - единственное - как они исполняются.
А, вот с этим , наверное, большие проблемы- если тридцать лет что то строили по своему,якобы. казахстанскому пути и в результате пришли к тому что при таких фантастических природных богатств наголову превосходящие арабские богатства: половина страны - нищие; 162 человека - владеют пол Казахстаном; силовые войска - ненадёжные; граница - дырявая; И главное - за это отвечать НЕКОМУ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
670
Re: Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах...
Отправлено: 16.02.22 - 12:01
#2
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С доходами это понятно..а вот с расходами это понятие растяжимое...Цитата:
"Санкции будут применяться за значительные расхождения. В случае если сумма расхождения расходов и доходов превысит 1000 МРП (3 миллиона тенге), на госслужащего будет наложен административный штраф в размере 90 процентов от суммы расхождения. Но в каждом случае предоставляется возможность объяснить правомерность расходов. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход госслужащего, то, если он не сможет объяснить, он подлежит увольнению с госслужбы по отрицательным мотивам",

Источник:


А с родственниками и особо приближёнными как быть?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2552
Re: Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах...
Отправлено: 16.02.22 - 21:25
#3
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Теперь "День Победы" со сватом на яхте не попоёшь.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5109
Re: Увольнение или штраф. За разницей в доходах и расходах...
Отправлено: 16.02.22 - 21:50
#4
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В последнее время я следую совету профессора Преображенского, который дал рекомендации не читать с утра газеты( не смотреть и слушать Ютуб и хабар).
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