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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24295
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 14:24
#6826
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Цитата:
111:
От голода наверно..

Кошки, стучат,лапой по аквариуму.
Хотят рыбку - поймать... :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4482
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 18:09
#6827
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Цитата:
111:
как надо ухаживать

___Чем больше аквариум - тем легче ухаживать .Личный опыт .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4482
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 18:15
#6828
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9004
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 18:25
#6829
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Цитата:
Гога:

Классно..
Сынишка хочет до сих пор, я что то блин..
Мне легче барана в степи попасти...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15750
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 19:52
#6830
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Цитата:
111:
легче барана в степи попасти...


да, из рыбок бешпармак невкусный наверное.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4482
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 20:23
#6831
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Цитата:
alex_60:
бешпармак невкусный наверное.

____У некоторых только беш на уме .

[Исправлено: Гога, 16.02.2022 - 17:28]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4482
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 20:29
#6832
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4482
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 20:36
#6833
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Цитата:
111:
Мне легче барана в степи попасти...

____ Час в две недели на обслуживание ..Так что не бойся ..Я всегда держал аквариум ..Самое классное , когда зимой на улице минус и снег - приходишь домой , а у тебя суперкартинка - тропики в аквариуме !!!!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24295
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 21:13
#6834
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Цитата:
Гога:
§ Гога

Это Николай Чудотворец,
в Краснодаре?... :lol: :oops:
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