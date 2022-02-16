Постановление главного санврача нарушает Конституцию - депутат

Отправлено: - 19:41

Вообще-то вакцинирование и ПЦР-тест - это про разное.

Ни одна вакцина в мире в принципе не является защитой от заражения. Вакцина нужна для того, чтобы в случае заражения болезнь протекала легче. Иногда - вообще бессимптомно, что неграмотными воспринимается, как полное отсутствие болезни.

При этом вакцинированный запросто может быть носителем вируса и заражать других.

ПЦР-тест нужен именно для того, чтобы определить, заражён человек в данный момент или нет. Является он носителем вируса или нет. Потому и срок действительности у теста - всего 72, а то и 48 часов. Ибо заразиться каждый, даже самый привитый человек может в любой момент.

Потому глупо противопоставлять прививку и тест.