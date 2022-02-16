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≡ Постановление главного санврача нарушает Конституцию - депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43576
Постановление главного санврача нарушает Конституцию - депутат
Отправлено: 16.02.22 - 17:27
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Казахстанцев обязали сдавать ПЦР-тест при возвращении в Казахстан, вне зависимости от вакцинации. Депутат Мажилиса Гани Хамзин заявил, что это прямое нарушение Конституции страны, и призвал отменить норму.
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1453
Re: Постановление главного санврача нарушает Конституцию -...
Отправлено: 16.02.22 - 17:27
#1
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полностью согласен, зачем вакцинироваться если еще тесты сдавать.
наше правительство уже незнает, как у людей последнее забрать.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2547
Re: Постановление главного санврача нарушает Конституцию -...
Отправлено: 16.02.22 - 17:49
#2
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Цитата://в уважении государства к собственной Конституции и гражданским правам в принципе", - заявил депутат.//

Полностью согласен перед азбучными истинами, теперь вопрос: ВСЕ у нас равны перед Законами как декларирует Конституция, или КТО то равнее ?? По имуществу, по статусу, по уголовной неприкосновенности ??
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
787
Re: Постановление главного санврача нарушает Конституцию -...
Отправлено: 16.02.22 - 19:32
#3
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Цитата:
ACROS:

к сожалению, есть такие.
это вся мидовская шелупонь и иже с ними.
И все это знают :-x
Профайл
S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
93
Постановление главного санврача нарушает Конституцию - депутат
Отправлено: 16.02.22 - 19:41
#4
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Вообще-то вакцинирование и ПЦР-тест - это про разное.
Ни одна вакцина в мире в принципе не является защитой от заражения. Вакцина нужна для того, чтобы в случае заражения болезнь протекала легче. Иногда - вообще бессимптомно, что неграмотными воспринимается, как полное отсутствие болезни.
При этом вакцинированный запросто может быть носителем вируса и заражать других.
ПЦР-тест нужен именно для того, чтобы определить, заражён человек в данный момент или нет. Является он носителем вируса или нет. Потому и срок действительности у теста - всего 72, а то и 48 часов. Ибо заразиться каждый, даже самый привитый человек может в любой момент.
Потому глупо противопоставлять прививку и тест.
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