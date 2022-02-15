Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа. Читать статью
А вот тут вы очень глубоко заблуждаетесь. Если бы государство прислушивалось к тем, кто "привык", кому всё-равно, то у нас до сих пор курить можно было бы везде, где курильщикам хочется... Водку можно было бы покупать круглосуточно и невзирая на возраст... Когда речь идёт о здоровье, мнение "привыкших" и равнодушных во внимание вполне справедливо не берётся. А вопрос поясного времени, это, в первую и главную очередь - вопрос здоровья. Особенно - детского. Наша беда в том, что нам, в отличие от кызылординцев, не повезло с акимом. Но здравый смысл всё-равно победит. ... Самое смешное в этом то, что и "привыкшие", и равнодушные не заметят, когда область вернётся в свой часовой пояс. По той простой причине, что в ночь, когда это произойдёт, все просто получат возможность поспать лишний час. А дальше - как обычно. Только утром дети будут идти в школу по свету и вечером темнеть будет чуть пораньше.
Добринцофф: Пишите пожалуйста от своего имени и имени ещё нескольких сектантов,я то же живу в Костанайской области и меня полностью устраивает существующий часовой пояс.
Г-н Добринцофф, кроме Вас еще очень многих устроило бы отклонение от общепринятых норм. Например, всех бухающих устроило бы разрешение бухать за рулем и на рабочем месте. Наркоманов вполне бы устроили легальные наркотики. Все школьники, без исключения, голосовали бы против обязательного образования. Коммунальщики в едином порыве выступили бы за ликвидацию антимонопольного комитета. Преступников бы очень порадовало отсутствие тюрем и наказаний. А всех умных людей устроило бы хоть частичное исчезновение дураков, которые пытаются оправдать свои дурацкие понятия, идущие вразрез с нормальным положением вещей.
Вопрос: - что такое НОРМАЛЬНОЕ положение вещей ? Взгляд со стороны Добринцова и К или же мнение 3 500 подписантов петиции ?? Что относительно и что правильно и что истинно: как проголосовали или же как посчитали?? Не может же какой то провинциальный аким области, даже с говорящим именем, противостоять целому правительству по какому то вопросу (никогда в это не поверю): - значит дело не в нём, а в центральных органах власти или же есть какая то другая причина о которых не знают подписанты и про которую им и не положено знать.
Мы устали говорить о том, что в этих условиях закладывается нездоровье наших детей, а в школу они идут в ночные морозы в абсолютной темноте. По данным здравоохранения, онкозаболеваемость в Костанайской области за прошлый год выросла на 6%. Первое место по распространенности занимает рак молочной железы. Именно рак молочной железы фигурирует во всех официальных ответах академических институтов как грозное заболевание, возникающее в связи с несоответствием природного и социаль
Ольга ВЕДЛЕР, Аркадий ДЕНИСОВ, Валентина ДОСМУХАМБЕТОВА, Надежда ГУСАК, Владимир МАРТЫНОВ, Максим СУШКО, Евгений ПОЛУЯНОВ, Наталья ФИЩУК (всего более 3 500 подписей жителей Костанайской области)
Подскажите а это теже самые люди которые возмущаются постоянно тому что узкий круг лиц всегда решает ономастические вопросы? И да у нас что в области 4000 тысячи человек всего живёт раз эти считают что 3500 тысячи подписей хватит для того чтобы передвинуть время? И как быть с той новостью что по всей стране собираются свдинуть время? Игнорируем?
Маркс: Например, всех бухающих устроило бы разрешение бухать за рулем и на рабочем месте. Наркоманов вполне бы устроили легальные наркотики.
Ну чё то вы прям поскромничали Маркс,давайте для полноты картины добавим в ваш список ещё и педофилов,маньков,убийц и насильников. Кстати в следующей петиции можете собрать всех этих несчастных в одну кучу и написать, что таковыми они стали из неправильного времени
Не надо никакой конспирологии. Нет никаких секретных причин. Вопрос возврата двух областей в свой часовой пояс ставился перед правительством одновременно, одним документом. Аким Кызылординской области в теме разобрался и высказался за возврат области в свой часовой пояс, а аким нашей области, когда спросили его мнение, просто соврал, сказав, что в акимат области никто с этим вопросом не обращался, а он "привык", ему удобно работать в одном времени с Астаной. На этом всё и остановилось. Кызылорда вернулась в свой пояс, мы остались в чужом. Но это - вопрос времени. Всё будет нормально.
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