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≡ Вернуть в свой часовой пояс!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43576
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 11:50
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Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
93
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 11:56
#15
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А вот тут вы очень глубоко заблуждаетесь.
Если бы государство прислушивалось к тем, кто "привык", кому всё-равно, то у нас до сих пор курить можно было бы везде, где курильщикам хочется... Водку можно было бы покупать круглосуточно и невзирая на возраст...
Когда речь идёт о здоровье, мнение "привыкших" и равнодушных во внимание вполне справедливо не берётся.
А вопрос поясного времени, это, в первую и главную очередь - вопрос здоровья. Особенно - детского.
Наша беда в том, что нам, в отличие от кызылординцев, не повезло с акимом.
Но здравый смысл всё-равно победит.
...
Самое смешное в этом то, что и "привыкшие", и равнодушные не заметят, когда область вернётся в свой часовой пояс. :-)
По той простой причине, что в ночь, когда это произойдёт, все просто получат возможность поспать лишний час. А дальше - как обычно. Только утром дети будут идти в школу по свету и вечером темнеть будет чуть пораньше.

[Исправлено: Skeptic, 16.02.2022 - 11:57]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2547
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 12:12
#16
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Цитата:
3DO:
пешком за 100500км


Что то очень далеко эта школа - может это про Михайло Ломоносова писали??
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
573
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 12:21
#17
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Упоротые не видят очевидного и не объяснить им
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1795
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 14:37
#18
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Цитата:
Добринцофф:
Пишите пожалуйста от своего имени и имени ещё нескольких сектантов,я то же живу в Костанайской области и меня полностью устраивает существующий часовой пояс.

Г-н Добринцофф, кроме Вас еще очень многих устроило бы отклонение от общепринятых норм. Например, всех бухающих устроило бы разрешение бухать за рулем и на рабочем месте. Наркоманов вполне бы устроили легальные наркотики. Все школьники, без исключения, голосовали бы против обязательного образования. Коммунальщики в едином порыве выступили бы за ликвидацию антимонопольного комитета. Преступников бы очень порадовало отсутствие тюрем и наказаний. А всех умных людей устроило бы хоть частичное исчезновение дураков, которые пытаются оправдать свои дурацкие понятия, идущие вразрез с нормальным положением вещей.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
837
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 15:06
#19
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2547
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 18:01
#20
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Цитата:
Маркс:
с нормальным положением вещей.


Вопрос: - что такое НОРМАЛЬНОЕ положение вещей ? Взгляд со стороны Добринцова и К или же мнение 3 500 подписантов петиции ?? Что относительно и что правильно и что истинно: как проголосовали или же как посчитали?? Не может же какой то провинциальный аким области, даже с говорящим именем, противостоять целому правительству по какому то вопросу (никогда в это не поверю): - значит дело не в нём, а в центральных органах власти или же есть какая то другая причина о которых не знают подписанты и про которую им и не положено знать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2547
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 18:06
#21
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Цитата:
ACROS:
Пишите пожалуйста от своего имени

Цитата:
Маркс:


Добринцов прав: пусть пишут от своего имени, без: ВСЕ жители и ВСЯ область; - пишут примерно так как писал последний император Российского самодержавия: "...Мы, Николай-2 и так далее...."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9004
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 18:22
#22
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Цитата:
ACROS:
без: ВСЕ жители и ВСЯ область; -

Может быть правильней - Все князья, судари и барышни Всея костанайской губернии...
Может они именно это имели ввиду..
Тогда все встает на свои места..

[Исправлено: 111, 16.02.2022 - 18:23]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
670
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 18:36
#23
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Цитата:
Мы устали говорить о том, что в этих условиях закладывается нездоровье наших детей, а в школу они идут в ночные морозы в абсолютной темноте. По данным здравоохранения, онкозаболеваемость в Костанайской области за прошлый год выросла на 6%. Первое место по распространенности занимает рак молочной железы. Именно рак молочной железы фигурирует во всех официальных ответах академических институтов как грозное заболевание, возникающее в связи с несоответствием природного и социаль

Источник:


Вот где реальные вруны! И под этой малявой подписался кривоногий агроном! Грош цена этим чайникам!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12030
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 18:36
#24
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Цитата:
Ольга ВЕДЛЕР, Аркадий ДЕНИСОВ, Валентина ДОСМУХАМБЕТОВА, Надежда ГУСАК, Владимир МАРТЫНОВ, Максим СУШКО, Евгений ПОЛУЯНОВ, Наталья ФИЩУК (всего более 3 500 подписей жителей Костанайской области)


Подскажите а это теже самые люди которые возмущаются постоянно тому что узкий круг лиц всегда решает ономастические вопросы?
И да у нас что в области 4000 тысячи человек всего живёт раз эти считают что 3500 тысячи подписей хватит для того чтобы передвинуть время?
И как быть с той новостью что по всей стране собираются свдинуть время? Игнорируем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9004
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 18:48
#25
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
кривоногий агроном

А это еще кто?
По моему агрономов нет там..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8479
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 19:10
#26
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Цитата:
Маркс:
Например, всех бухающих устроило бы разрешение бухать за рулем и на рабочем месте. Наркоманов вполне бы устроили легальные наркотики.

Ну чё то вы прям поскромничали Маркс,давайте для полноты картины добавим в ваш список ещё и педофилов,маньков,убийц и насильников.
Кстати в следующей петиции можете собрать всех этих несчастных в одну кучу и написать, что таковыми они стали из неправильного времени
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
549
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 19:19
#27
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А ведь всё решается просто : Отключите освещение улиц и мнение многих изменится

[Исправлено: Я, 16.02.2022 - 19:32]
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
93
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 19:25
#28
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Цитата:
ACROS:
есть какая то другая причина

Не надо никакой конспирологии.
Нет никаких секретных причин. Вопрос возврата двух областей в свой часовой пояс ставился перед правительством одновременно, одним документом.
Аким Кызылординской области в теме разобрался и высказался за возврат области в свой часовой пояс, а аким нашей области, когда спросили его мнение, просто соврал, сказав, что в акимат области никто с этим вопросом не обращался, а он "привык", ему удобно работать в одном времени с Астаной. На этом всё и остановилось. Кызылорда вернулась в свой пояс, мы остались в чужом.
Но это - вопрос времени. Всё будет нормально.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
93
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 19:29
#29
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Цитата:
abaika95:
4000 тысячи человек

4000 тысячи, это = 4 миллиона. Не многовато?
В области всего-то около 800 тысяч народу живёт. :-)
...
И да... Эти 3500 человек вопрос не решают. Они его ставят перед властью, чтобы та его решила.
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