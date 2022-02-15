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Вернуть в свой часовой пояс!
Вернуть в свой часовой пояс!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43573
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 11:50
Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа.
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S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 90
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 11:56
А вот тут вы очень глубоко заблуждаетесь.
Если бы государство прислушивалось к тем, кто "привык", кому всё-равно, то у нас до сих пор курить можно было бы везде, где курильщикам хочется... Водку можно было бы покупать круглосуточно и невзирая на возраст...
Когда речь идёт о здоровье, мнение "привыкших" и равнодушных во внимание вполне справедливо не берётся.
А вопрос поясного времени, это, в первую и главную очередь - вопрос здоровья. Особенно - детского.
Наша беда в том, что нам, в отличие от кызылординцев, не повезло с акимом.
Но здравый смысл всё-равно победит.
...
Самое смешное в этом то, что и "привыкшие", и равнодушные не заметят, когда область вернётся в свой часовой пояс.
По той простой причине, что в ночь, когда это произойдёт, все просто получат возможность поспать лишний час. А дальше - как обычно. Только утром дети будут идти в школу по свету и вечером темнеть будет чуть пораньше.
[Исправлено: Skeptic, 16.02.2022 - 11:57]
Если бы государство прислушивалось к тем, кто "привык", кому всё-равно, то у нас до сих пор курить можно было бы везде, где курильщикам хочется... Водку можно было бы покупать круглосуточно и невзирая на возраст...
Когда речь идёт о здоровье, мнение "привыкших" и равнодушных во внимание вполне справедливо не берётся.
А вопрос поясного времени, это, в первую и главную очередь - вопрос здоровья. Особенно - детского.
Наша беда в том, что нам, в отличие от кызылординцев, не повезло с акимом.
Но здравый смысл всё-равно победит.
...
Самое смешное в этом то, что и "привыкшие", и равнодушные не заметят, когда область вернётся в свой часовой пояс.
По той простой причине, что в ночь, когда это произойдёт, все просто получат возможность поспать лишний час. А дальше - как обычно. Только утром дети будут идти в школу по свету и вечером темнеть будет чуть пораньше.
[Исправлено: Skeptic, 16.02.2022 - 11:57]
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 12:12
Цитата:
Что то очень далеко эта школа - может это про Михайло Ломоносова писали??
3DO:
пешком за 100500км
пешком за 100500км
Что то очень далеко эта школа - может это про Михайло Ломоносова писали??
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 573
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 12:21
Упоротые не видят очевидного и не объяснить им
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1795
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 14:37
Цитата:
Г-н Добринцофф, кроме Вас еще очень многих устроило бы отклонение от общепринятых норм. Например, всех бухающих устроило бы разрешение бухать за рулем и на рабочем месте. Наркоманов вполне бы устроили легальные наркотики. Все школьники, без исключения, голосовали бы против обязательного образования. Коммунальщики в едином порыве выступили бы за ликвидацию антимонопольного комитета. Преступников бы очень порадовало отсутствие тюрем и наказаний. А всех умных людей устроило бы хоть частичное исчезновение дураков, которые пытаются оправдать свои дурацкие понятия, идущие вразрез с нормальным положением вещей.
Добринцофф:
Пишите пожалуйста от своего имени и имени ещё нескольких сектантов,я то же живу в Костанайской области и меня полностью устраивает существующий часовой пояс.
Пишите пожалуйста от своего имени и имени ещё нескольких сектантов,я то же живу в Костанайской области и меня полностью устраивает существующий часовой пояс.
Г-н Добринцофф, кроме Вас еще очень многих устроило бы отклонение от общепринятых норм. Например, всех бухающих устроило бы разрешение бухать за рулем и на рабочем месте. Наркоманов вполне бы устроили легальные наркотики. Все школьники, без исключения, голосовали бы против обязательного образования. Коммунальщики в едином порыве выступили бы за ликвидацию антимонопольного комитета. Преступников бы очень порадовало отсутствие тюрем и наказаний. А всех умных людей устроило бы хоть частичное исчезновение дураков, которые пытаются оправдать свои дурацкие понятия, идущие вразрез с нормальным положением вещей.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 837
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 15:06
Комментарий удален модератором.
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 18:01
Цитата:
Вопрос: - что такое НОРМАЛЬНОЕ положение вещей ? Взгляд со стороны Добринцова и К или же мнение 3 500 подписантов петиции ?? Что относительно и что правильно и что истинно: как проголосовали или же как посчитали?? Не может же какой то провинциальный аким области, даже с говорящим именем, противостоять целому правительству по какому то вопросу (никогда в это не поверю): - значит дело не в нём, а в центральных органах власти или же есть какая то другая причина о которых не знают подписанты и про которую им и не положено знать.
Маркс:
с нормальным положением вещей.
с нормальным положением вещей.
Вопрос: - что такое НОРМАЛЬНОЕ положение вещей ? Взгляд со стороны Добринцова и К или же мнение 3 500 подписантов петиции ?? Что относительно и что правильно и что истинно: как проголосовали или же как посчитали?? Не может же какой то провинциальный аким области, даже с говорящим именем, противостоять целому правительству по какому то вопросу (никогда в это не поверю): - значит дело не в нём, а в центральных органах власти или же есть какая то другая причина о которых не знают подписанты и про которую им и не положено знать.
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 18:06
Цитата:
Цитата:
Добринцов прав: пусть пишут от своего имени, без: ВСЕ жители и ВСЯ область; - пишут примерно так как писал последний император Российского самодержавия: "...Мы, Николай-2 и так далее...."
ACROS:
Пишите пожалуйста от своего имени
Пишите пожалуйста от своего имени
Цитата:
Маркс:
Добринцов прав: пусть пишут от своего имени, без: ВСЕ жители и ВСЯ область; - пишут примерно так как писал последний император Российского самодержавия: "...Мы, Николай-2 и так далее...."
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