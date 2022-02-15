Отправлено: - 14:37

Добринцофф:

Пишите пожалуйста от своего имени и имени ещё нескольких сектантов,я то же живу в Костанайской области и меня полностью устраивает существующий часовой пояс.



Цитата:Г-н Добринцофф, кроме Вас еще очень многих устроило бы отклонение от общепринятых норм. Например, всех бухающих устроило бы разрешение бухать за рулем и на рабочем месте. Наркоманов вполне бы устроили легальные наркотики. Все школьники, без исключения, голосовали бы против обязательного образования. Коммунальщики в едином порыве выступили бы за ликвидацию антимонопольного комитета. Преступников бы очень порадовало отсутствие тюрем и наказаний. А всех умных людей устроило бы хоть частичное исчезновение дураков, которые пытаются оправдать свои дурацкие понятия, идущие вразрез с нормальным положением вещей.