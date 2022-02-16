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"Я даже не знаю, кто купил эти горелки" - По делу директора КТЭК дал показания нынешний руководитель теплокомпании Виктор Шмыглов
"Я даже не знаю, кто купил эти горелки" - По делу директора КТЭК дал показания нынешний руководитель теплокомпании Виктор Шмыглов
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