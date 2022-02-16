Re: Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов...

Отправлено: - 14:47

В чем выражается снизить защиту стукача, видимо мало платить будут. Я думаю, толку мало от всего этого. Вот сегодня молодой парниш рассекал по Рудном на Тойота Прадо , очень дорогая машина, вот их за жабры, откуда и как? На качарской улице выстроили больше похоже на сельский клуб, с колоннами и львами на пьедестале. Их тоже на допрос.