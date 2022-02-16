Re: "Я даже не знаю, кто купил эти горелки" - По делу...

Отправлено: - 17:41

Этот Шмыглов - или сам лох или нашёл уши лохов куда можно лить воду - как это так - не увидишь пока не установишь: а тех.документация, чертежи, расчёты и прочее. Что то темнит паренёк.

Такое в жизни не бывает, вернее в инженерной работе, а это чисто инженерно-механические дела. Пусть не свистит.