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≡ "Я даже не знаю, кто купил эти горелки" - По делу директора КТЭК дал показания нынешний руководитель теплокомпании Виктор Шмыглов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43573
"Я даже не знаю, кто купил эти горелки" - По делу директора КТЭК дал показания нынешний руководитель теплокомпании Виктор Шмыглов
Отправлено: 16.02.22 - 17:01
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Уголовное дело против директора КТЭК Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 15 февраля. До обеда допрашивали исполняющего обязанности директора теплокомпании Виктора ШМЫГЛОВА.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8232
Re: "Я даже не знаю, кто купил эти горелки" - По делу...
Отправлено: 16.02.22 - 17:01
#1
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Цитата:
расписаны почти на всю следующую неделю.

запасайтесь поп-корном, уважаемые телезрители...
Интересно, что на фото показывает сиси кэпвел актюбинский? 80 миллионов, короткую горелку, размер картошки, которую он садит на участке, чтобы не голодать, а может анатомические подробности?
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1397
Re: "Я даже не знаю, кто купил эти горелки" - По делу...
Отправлено: 16.02.22 - 17:32
#2
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не пойму, как это - проект с жестким контролем, а горелки оказались (внезапно!) короче ... котел за ночь вырос что-ли? или горелки усохли? тех.документации на котел и горелки не существует?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2547
Re: "Я даже не знаю, кто купил эти горелки" - По делу...
Отправлено: 16.02.22 - 17:41
#3
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Этот Шмыглов - или сам лох или нашёл уши лохов куда можно лить воду - как это так - не увидишь пока не установишь: а тех.документация, чертежи, расчёты и прочее. Что то темнит паренёк.
Такое в жизни не бывает, вернее в инженерной работе, а это чисто инженерно-механические дела. Пусть не свистит.
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