Re: Постановление главного санврача нарушает Конституцию -...

Отправлено: - 17:49

Цитата://в уважении государства к собственной Конституции и гражданским правам в принципе", - заявил депутат.//



Полностью согласен перед азбучными истинами, теперь вопрос: ВСЕ у нас равны перед Законами как декларирует Конституция, или КТО то равнее ?? По имуществу, по статусу, по уголовной неприкосновенности ??