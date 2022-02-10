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В поселке Горняцкий мусорный коллапс, который начался в конце лета 2021 года, временно заморожен. После того как населенный пункт, который административно относится к Рудному, покинула мусоровывозящая компания, власти создали сложную схему по организации вывоза ТБО. При этом в самом Рудном кризис с отходами только набирает обороты: вчерашние контейнерные площадки превращаются в несанкционированные свалки. Руководство ТОО «Рудный-Ажар-2006», некогда единственной фирмы, занимавшейся вывозом мусора, обращается за защитой к президенту. Кажется, что безучастными в этой истории остаются только сами жители города и прилегающего поселка. Хотя есть еще один пример решения мусорной проблемы и он совсем рядом - в Качаре.