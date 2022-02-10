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Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Сор из избы вынесли. А кто заберет?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43573
Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 05:10
В поселке Горняцкий мусорный коллапс, который начался в конце лета 2021 года, временно заморожен. После того как населенный пункт, который административно относится к Рудному, покинула мусоровывозящая компания, власти создали сложную схему по организации вывоза ТБО. При этом в самом Рудном кризис с отходами только набирает обороты: вчерашние контейнерные площадки превращаются в несанкционированные свалки. Руководство ТОО «Рудный-Ажар-2006», некогда единственной фирмы, занимавшейся вывозом мусора, обращается за защитой к президенту. Кажется, что безучастными в этой истории остаются только сами жители города и прилегающего поселка. Хотя есть еще один пример решения мусорной проблемы и он совсем рядом - в Качаре.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5106
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 05:10
Действительно, пока ажар был монополистом, проблем с мусором не было. Как влез экотехсервис, так и тянут каждый на свою сторону. Надо было разделить город и пусть каждый у себя вывозил. А пока идёт такая распря, пусть акимат на бюджетные деньги вывозит, штрафовать они любят.
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 90
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 09:08
Представим, что город - это пруд...
Деньги, которые собираются с жителей - рыбки...
Если у пруда один хозяин, то вся рыбка достанется ему одному.
А если к пруду подпустить двух-трёх-четырёх хозяев, то каждому достанется меньше.
При этом у каждого рыбацких снастей - одинаковый комплект, который надо содержать в рабочем состоянии.
Выгодно будет так работать?
Деньги, которые собираются с жителей - рыбки...
Если у пруда один хозяин, то вся рыбка достанется ему одному.
А если к пруду подпустить двух-трёх-четырёх хозяев, то каждому достанется меньше.
При этом у каждого рыбацких снастей - одинаковый комплект, который надо содержать в рабочем состоянии.
Выгодно будет так работать?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8997
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 14:32
У нас ходит кто то и подговаривает не платить в пкск..
Может там тоже так..
Может там тоже так..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12089
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 21:58
У тех конструкторов, кто огораживал эти кокысники забором, чувствуется широчайший талант.
Особенно понравился конструктор зелёненького произведения технического искусства подписанного
!
НЕ ПОД
ЖИГАТЬ
Особенно понравился конструктор зелёненького произведения технического искусства подписанного
!
НЕ ПОД
ЖИГАТЬ
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12089
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 22:07
Пока наш драгоценный дохтер-султан всея Бахрейна сидит под домашним арестом, предлагаю поддержать его начинание по развитию языГа.
Чудесное слово
Кокысник
Прямо таки запало в душу!
Можно ещё предложить развитие.
Например глядя на это просится развитие этого слова в языке
Кокысизация
Ещё можно
Обкокысивание
Или например Вкокысить - значит внести свой вклад
перекокысить - тут понятно
Недококысить - тут тоже понятно, многие видно по фото недококысивают!
Еще можно
Обкокыситься
Ну а по поводу достопочнтенных Кокысных дел мастеров можно например
Кокысмен
А если кокысмены вдруг начинают под окнами детского интерната строить помпезное здание прокуратуры - то название построенного само прямо таки просится
Кокыстауэр
Чудесное слово
Кокысник
Прямо таки запало в душу!
Можно ещё предложить развитие.
Например глядя на это просится развитие этого слова в языке
Кокысизация
Ещё можно
Обкокысивание
Или например Вкокысить - значит внести свой вклад
перекокысить - тут понятно
Недококысить - тут тоже понятно, многие видно по фото недококысивают!
Еще можно
Обкокыситься
Ну а по поводу достопочнтенных Кокысных дел мастеров можно например
Кокысмен
А если кокысмены вдруг начинают под окнами детского интерната строить помпезное здание прокуратуры - то название построенного само прямо таки просится
Кокыстауэр
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12089
Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 22:10
Кстати удивительная новая народная примета,
(или новый закон развития)
Если приезжие кокысмены строят кокыстауэр, то вокруг кокысников всё обкокысится.
[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 19:21]
(или новый закон развития)
Если приезжие кокысмены строят кокыстауэр, то вокруг кокысников всё обкокысится.
[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 19:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12089
Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 22:15
Сам же обкокысенный город можно в народе именовать КОКЫСТАУН
Можно даже переименовать официально.
На латинице если её ещё не отменили вообще зашибись будет выглядеть
KOKESTAUN
Ономастам и форумным нацикам должно очень понравиться!
И латиница и первые буквы совпадают, как например Кирова-Каирбекова..
А ещё к их сожалению город большинство так и называют кУстанай, а не кОстанай.
А вот Кокыстаун не получится назвать кУкыстауном, слишком нелепо звучит.
[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 19:17]
Можно даже переименовать официально.
На латинице если её ещё не отменили вообще зашибись будет выглядеть
KOKESTAUN
Ономастам и форумным нацикам должно очень понравиться!
И латиница и первые буквы совпадают, как например Кирова-Каирбекова..
А ещё к их сожалению город большинство так и называют кУстанай, а не кОстанай.
А вот Кокыстаун не получится назвать кУкыстауном, слишком нелепо звучит.
[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 19:17]
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 90
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 11.02.22 - 13:11
Цитата:
...
Большинство так и называют Мәскеу, а не Москва...
...
Просто дело в грамматике языка. По-русски - Алма-Ата, по-казахски - Алматы. По-русски - Япония, по-казахски - Жапония...
...
Нет повода удивляться. Тем паче - возмущаться.
Серый волк:
большинство так и называют кУстанай, а не кОстанай.
большинство так и называют кУстанай, а не кОстанай.
...
Большинство так и называют Мәскеу, а не Москва...
...
Просто дело в грамматике языка. По-русски - Алма-Ата, по-казахски - Алматы. По-русски - Япония, по-казахски - Жапония...
...
Нет повода удивляться. Тем паче - возмущаться.
Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 11.02.22 - 14:10
Цитата:
от души посмеялся!
Цитата:
Скорее скоро наш город придется переименовать в КОКЫСАЙ
Серый волк:
Кокысник
Кокысник
от души посмеялся!
Цитата:
Серый волк:
кУстанай, а не кОстанай. А вот Кокыстаун
кУстанай, а не кОстанай. А вот Кокыстаун
Скорее скоро наш город придется переименовать в КОКЫСАЙ
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 16.02.22 - 17:03
Цитата:
Ах, вернисаж, ах, вернисаж...
какой здесь дух, какой здесь ср...ч...
Мусорная площадка за ТЦ «Вернисаж» в Рудном
Ах, вернисаж, ах, вернисаж...
какой здесь дух, какой здесь ср...ч...
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