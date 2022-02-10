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≡ Сор из избы вынесли. А кто заберет?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43573
Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 05:10
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В поселке Горняцкий мусорный коллапс, который начался в конце лета 2021 года, временно заморожен. После того как населенный пункт, который административно относится к Рудному, покинула мусоровывозящая компания, власти создали сложную схему по организации вывоза ТБО. При этом в самом Рудном кризис с отходами только набирает обороты: вчерашние контейнерные площадки превращаются в несанкционированные свалки. Руководство ТОО «Рудный-Ажар-2006», некогда единственной фирмы, занимавшейся вывозом мусора, обращается за защитой к президенту. Кажется, что безучастными в этой истории остаются только сами жители города и прилегающего поселка. Хотя есть еще один пример решения мусорной проблемы и он совсем рядом - в Качаре.


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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5106
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 05:10
#1
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Действительно, пока ажар был монополистом, проблем с мусором не было. Как влез экотехсервис, так и тянут каждый на свою сторону. Надо было разделить город и пусть каждый у себя вывозил. А пока идёт такая распря, пусть акимат на бюджетные деньги вывозит, штрафовать они любят.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
90
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 09:08
#2
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Представим, что город - это пруд...
Деньги, которые собираются с жителей - рыбки...
Если у пруда один хозяин, то вся рыбка достанется ему одному.
А если к пруду подпустить двух-трёх-четырёх хозяев, то каждому достанется меньше.
При этом у каждого рыбацких снастей - одинаковый комплект, который надо содержать в рабочем состоянии.
Выгодно будет так работать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8997
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 14:32
#3
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У нас ходит кто то и подговаривает не платить в пкск..
Может там тоже так..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12089
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 21:58
#4
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У тех конструкторов, кто огораживал эти кокысники забором, чувствуется широчайший талант.



Особенно понравился конструктор зелёненького произведения технического искусства подписанного
!
НЕ ПОД
ЖИГАТЬ
:lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12089
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 22:07
#5
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Пока наш драгоценный дохтер-султан всея Бахрейна сидит под домашним арестом, предлагаю поддержать его начинание по развитию языГа.
Чудесное слово
Кокысник
Прямо таки запало в душу!

Можно ещё предложить развитие.
Например глядя на это просится развитие этого слова в языке
Кокысизация
Ещё можно
Обкокысивание
Или например Вкокысить - значит внести свой вклад
перекокысить - тут понятно
Недококысить - тут тоже понятно, многие видно по фото недококысивают!

Еще можно
Обкокыситься

Ну а по поводу достопочнтенных Кокысных дел мастеров можно например
Кокысмен

А если кокысмены вдруг начинают под окнами детского интерната строить помпезное здание прокуратуры - то название построенного само прямо таки просится
Кокыстауэр :lol: :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12089
Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 22:10
#6
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Кстати удивительная новая народная примета,
(или новый закон развития)
Если приезжие кокысмены строят кокыстауэр, то вокруг кокысников всё обкокысится. :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 19:21]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12089
Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 10.02.22 - 22:15
#7
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Сам же обкокысенный город можно в народе именовать КОКЫСТАУН
Можно даже переименовать официально.
На латинице если её ещё не отменили вообще зашибись будет выглядеть
KOKESTAUN
Ономастам и форумным нацикам должно очень понравиться!
И латиница и первые буквы совпадают, как например Кирова-Каирбекова..

А ещё к их сожалению город большинство так и называют кУстанай, а не кОстанай.
А вот Кокыстаун не получится назвать кУкыстауном, слишком нелепо звучит.
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 19:17]
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
90
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 11.02.22 - 13:11
#8
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Цитата:
Серый волк:
большинство так и называют кУстанай, а не кОстанай.

...
Большинство так и называют Мәскеу, а не Москва...
...
Просто дело в грамматике языка. По-русски - Алма-Ата, по-казахски - Алматы. По-русски - Япония, по-казахски - Жапония...
...
Нет повода удивляться. Тем паче - возмущаться.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8232
Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 11.02.22 - 14:10
#9
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Цитата:
Серый волк:
Кокысник

от души посмеялся!:lol: :lol: :lol:
Цитата:
Серый волк:
кУстанай, а не кОстанай. А вот Кокыстаун

Скорее скоро наш город придется переименовать в КОКЫСАЙ
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8232
Re: Сор из избы вынесли. А кто заберет?
Отправлено: 16.02.22 - 17:03
#10
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Цитата:
Мусорная площадка за ТЦ «Вернисаж» в Рудном

Ах, вернисаж, ах, вернисаж...
какой здесь дух, какой здесь ср...ч...
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