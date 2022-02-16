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≡ Пожарная машина и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43571
Пожарная машина и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Костанае
Отправлено: 16.02.22 - 13:45
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ДТП произошло сегодня, 16 февраля, в 11.00, на перекрестке улиц Баймагамбетова и Лермонтова. Автомобиль "Субару" поворачивал направо, пожарная машина ехала по полосе встречного движения с включенными маячками.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24291
Re: Пожарная машина и легковой автомобиль столкнулись на...
Отправлено: 16.02.22 - 13:45
#1
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Пожарные, за водкой - ехали?... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24291
Пожарная машина и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Костанае
Отправлено: 16.02.22 - 13:49
#2
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Виноват - "Субару"... :-o
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2107
Пожарная машина и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Костанае
Отправлено: 16.02.22 - 15:14
#3
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А субарист не видел/слышал приближающуюся пожарную или принципиально не остановился на минутку перед поворотом, чтобы дать проехать ей?

[Исправлено: 3DO, 16.02.2022 - 15:16]
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