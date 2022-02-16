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≡ Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить по Костанаю. Как они работают?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43571
Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить по Костанаю. Как они работают?
Отправлено: 16.02.22 - 14:50
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Презентацию нового передвижного аппаратно-программного комплекса "Ekin Patrol G2" провели сегодня возле здания департамента полиции Костанайской области. Всего в ДП закупили 6 таких комплексов: четыре для Костаная и два для Рудного.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
946
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 14:50
#1
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нэйминг на высоте) Екин патрол Г2 звучит как название боевика
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24291
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 15:05
#2
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Цитата:

Есть планы закупить такие же комплексы в другие города и районы, но когда это произойдет, неизвестно.

Надо ещё в каждую деревню - купить.
А всю Полицию - разогнать... 8-) :-o
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
817
Re: Фиксирующие нарушения ПДД мобильные комплексы начали ездить...
Отправлено: 16.02.22 - 15:43
#3
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35 лямов за штуку? Но тогда 80% численности отделов сократить надо! Опять же расходы на поверку, обслуживание, ремонт. А во-вторых, бюджет свое получит и возможно отобьет эти деньги, а безопасность движения здесь причем? Не думаю, что они ее улучшат. Или сейчас она (безопасность) неактуальна уже? Сегодня был в Костанае возле обл больницы стоял, в минуту 4 экипажа туда, четыре обратно, не считая тех, которые уже обрабатывали водителей. Вот где хлебное место наверное. В Турции за весь отпуск ни разу не видел полицию и живут как то.
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