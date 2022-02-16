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≡ Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов Антикора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43571
Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов Антикора
Отправлено: 16.02.22 - 13:09
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Депутаты Мажилиса предложили сократить уровень защиты осведомителей Антикоррупционной службы. По их словам, защита Антикора даст таким работникам иммунитет и позволит нарушать трудовой договор.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24291
Re: Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов...
Отправлено: 16.02.22 - 13:09
#1
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Это как? Снизить уровень
защиты?... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24291
Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов Антикора
Отправлено: 16.02.22 - 13:23
#2
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Я понял,что будут антикоры, сразу
говорить, ворюгам, кто их - сдал?...
8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8997
Re: Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов...
Отправлено: 16.02.22 - 13:51
#3
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Стукачи..
Что тут сказать, наконец то пришло их время, доносить, жаловаться, клеветать..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8997
Re: Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов...
Отправлено: 16.02.22 - 13:52
#4
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Когда то в 37м, у них была в СССР золотая пора...
Сколько они тогда народу положили...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24291
Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов Антикора
Отправлено: 16.02.22 - 13:54
#5
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Цитата:
111:
наконец то пришло их время, доносить, жаловаться, клеветать..

Так их же, защищать, закон не - будет... 8-) :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8997
Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов Антикора
Отправлено: 16.02.22 - 14:01
#6
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Цитата:
drakon:
Так их же, защищать, закон не -

Наоборот, сперва когда будут пользовать, прежде чем выбросить, будет защита..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5106
Re: Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов...
Отправлено: 16.02.22 - 14:47
#7
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В чем выражается снизить защиту стукача, видимо мало платить будут. Я думаю, толку мало от всего этого. Вот сегодня молодой парниш рассекал по Рудном на Тойота Прадо , очень дорогая машина, вот их за жабры, откуда и как? На качарской улице выстроили больше похоже на сельский клуб, с колоннами и львами на пьедестале. Их тоже на допрос.
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