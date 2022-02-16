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≡ Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов Антикора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43569
Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов Антикора
Отправлено: 16.02.22 - 13:09
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Депутаты Мажилиса предложили сократить уровень защиты осведомителей Антикоррупционной службы. По их словам, защита Антикора даст таким работникам иммунитет и позволит нарушать трудовой договор.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24285
Re: Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов...
Отправлено: 16.02.22 - 13:09
#1
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Это как? Снизить уровень
защиты?... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24285
Депутаты предложили снизить уровень защиты информаторов Антикора
Отправлено: 16.02.22 - 13:23
#2
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Я понял,что будут антикоры, сразу
говорить, ворюгам, кто их - сдал?...
8-) :-o
Профайл
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