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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 13:44
Марик, ты всё правильно - сделал.
И по цвету, цветы - подходят...
И по цвету, цветы - подходят...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 13:47
Цитата:
У вас наверно рестораны
drakon:
но такого ажиотажа,
но такого ажиотажа,
У вас наверно рестораны
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 13:52
Цитата:
Марик, у нас обыкновенный,
рабочий день.
НЕ до - праздников...
111:
У вас наверно рестораны
У вас наверно рестораны
Марик, у нас обыкновенный,
рабочий день.
НЕ до - праздников...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 13:58
Цитата:
Думал там же сам католический Господь Бог это сделал, и потому праздник с выходными, фильмов то много показывают
drakon:
Марик, у нас обыкновенный
Марик, у нас обыкновенный
Думал там же сам католический Господь Бог это сделал, и потому праздник с выходными, фильмов то много показывают
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:15
Цитата:
Марик, на моём телевизоре 448 немецких канала.
Ещё франция, Польша и много других.
И везде фильмы - показывают...
И Олимпийские Игры, тоже...
[Исправлено: drakon, 15.02.2022 - 14:15]
111:
фильмов то много показывают
фильмов то много показывают
Марик, на моём телевизоре 448 немецких канала.
Ещё франция, Польша и много других.
И везде фильмы - показывают...
И Олимпийские Игры, тоже...
[Исправлено: drakon, 15.02.2022 - 14:15]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:23
Цитата:
Много,а у меня что то НТВ плюс отключилось, может не платил, надо сгонять на фирму узнать..
drakon:
Марик, на моём телевизоре 448 немецких канала.
Марик, на моём телевизоре 448 немецких канала.
Много,а у меня что то НТВ плюс отключилось, может не платил, надо сгонять на фирму узнать..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:37
Моя рыбок еще хочет..
Не знаю с чего начинать, аквариум на 100 литров присмотрел уже, с рыбками проблема..
Не знаю с чего начинать, аквариум на 100 литров присмотрел уже, с рыбками проблема..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:48
Цитата:
Лет 15 назад, были у меня рыбки, в аквариуме.
Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший
аквариум, рыбок на полу. Больше - небыло их...
111:
Моя рыбок еще хочет.. Не знаю с чего начинать,
Моя рыбок еще хочет.. Не знаю с чего начинать,
Лет 15 назад, были у меня рыбки, в аквариуме.
Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший
аквариум, рыбок на полу. Больше - небыло их...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:51
Цитата:
Значит опыт есть, а чего этотаквариум лопнул?
drakon:
ет 15 назад, были у меня рыбки, в аквариуме. Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший аквариум, рыбок на полу. Больше
ет 15 назад, были у меня рыбки, в аквариуме. Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший аквариум, рыбок на полу. Больше
Значит опыт есть, а чего этотаквариум лопнул?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 15:25
Цитата:
В том и - загадка. Собаки - небыло, кошки - тоже.
Вот лопнул и - всё...
111:
Значит опыт есть, а чего этотаквариум лопнул?
Значит опыт есть, а чего этотаквариум лопнул?
В том и - загадка. Собаки - небыло, кошки - тоже.
Вот лопнул и - всё...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15741
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 15:32
Цитата:
какие то аквариумы в Германии дефектные, лопаются просто так.
Цитата:
а что собаки и кошки кидаются в аквариумы кирпичами?
не слышал такого.
drakon:
Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший аквариум, рыбок на полу.
Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший аквариум, рыбок на полу.
какие то аквариумы в Германии дефектные, лопаются просто так.
Цитата:
drakon:
Собаки - небыло, кошки - тоже. Вот лопнул
Собаки - небыло, кошки - тоже. Вот лопнул
а что собаки и кошки кидаются в аквариумы кирпичами?
не слышал такого.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4475
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 21:29
Цитата:
---Маленький !! Минимум - 200!!
111:
аквариум на 100 литров присмотрел уже,
аквариум на 100 литров присмотрел уже,
---Маленький !! Минимум - 200!!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 22:23
Цитата:
Что то я, начитавшись про него в тырнете, как надо ухаживать, не сильно то больно хочу, сегодня уже и рыбок смотрели, жене и сыну нравится, я не в восторге..
Гога:
Маленький !! Минимум - 200!!
Маленький !! Минимум - 200!!
Что то я, начитавшись про него в тырнете, как надо ухаживать, не сильно то больно хочу, сегодня уже и рыбок смотрели, жене и сыну нравится, я не в восторге..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.02.22 - 12:38
Цитата:
У нас - да...
alex_60:
а что собаки и кошки кидаются в аквариумы кирпичами?
а что собаки и кошки кидаются в аквариумы кирпичами?
У нас - да...
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