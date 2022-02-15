Отправлено: - 14:51

drakon:

ет 15 назад, были у меня рыбки, в аквариуме. Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший аквариум, рыбок на полу. Больше

Цитата:Значит опыт есть, а чего этотаквариум лопнул?