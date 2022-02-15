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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 20:53
Цитата:
олимпиада закончится 20-го.
Смотрели сейчас короткую программу. Конечно напряжение то еще...
Валиева эту же программу показала в командных выступлениях. Там это было красиво, легко, воздушно... Сейчас тяжелее... И первый элемент получил красный квадрат - не засчитали... скорее специально... сбить спесь лучшей фигуристки планеты, что бы не сильно оторвалась от остальных.
Тем не менее она первая.
А вот Щербакова действительно показала чемпионский прокат... ни одной ошибки. При идеальном прокате будет, думаю, Олимпийской чемпионкой.
Трусова слабее видно.
Японка конечно какая-то здоровая и толстая...сама была в шоке от третьего места.
Цитата:
Не согласен. Олимпиада - это проверка сверхвозможностей отдельных людей. Взять то же фигурное катание... ну какой допинг, какая политика может повлиять на четверные прыжки фигуристов? на возможности тела и мозги фристайлеров совершающих такие кульбиты в воздухе? на превосходство страха в прыжках с трамплина и сноуборде?
ACROS:
Очень красивая дата: 08.08.08. 22.02.2022 - тоже красивая дата и главное - символическая.
Очень красивая дата: 08.08.08. 22.02.2022 - тоже красивая дата и главное - символическая.
олимпиада закончится 20-го.
Смотрели сейчас короткую программу. Конечно напряжение то еще...
Валиева эту же программу показала в командных выступлениях. Там это было красиво, легко, воздушно... Сейчас тяжелее... И первый элемент получил красный квадрат - не засчитали... скорее специально... сбить спесь лучшей фигуристки планеты, что бы не сильно оторвалась от остальных.
Тем не менее она первая.
А вот Щербакова действительно показала чемпионский прокат... ни одной ошибки. При идеальном прокате будет, думаю, Олимпийской чемпионкой.
Трусова слабее видно.
Японка конечно какая-то здоровая и толстая...сама была в шоке от третьего места.
Цитата:
3DO:
Не согласен. Олимпиада - это проверка сверхвозможностей отдельных людей. Взять то же фигурное катание... ну какой допинг, какая политика может повлиять на четверные прыжки фигуристов? на возможности тела и мозги фристайлеров совершающих такие кульбиты в воздухе? на превосходство страха в прыжках с трамплина и сноуборде?
a
(Полноправные пользователи)
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- 15741
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 20:54
Казахстан снова самый щедрый на Олимпиаде:
за золото полагается 250 тысяч долларов.
Но пока претендентов нет.
На этот случай ввели премиальные за четвертое, пятое и шестое места
– по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.
в шорт-треке сборная с пятым местом и Абзал Ажгалиев с четвертым
их получат.
за золото полагается 250 тысяч долларов.
Но пока претендентов нет.
На этот случай ввели премиальные за четвертое, пятое и шестое места
– по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.
в шорт-треке сборная с пятым местом и Абзал Ажгалиев с четвертым
их получат.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:04
Цитата:
Короткая программа - она и на то короткая - тут нельзя сильно ошибаться, даже четвертных тут нет; впереди произвольная - там россиянки покажут всё своё мастерство и превосходство, несмотря что все трое по сути - дебьютанты Олимпиады.
alex_60:
разбила российскую тройку.
разбила российскую тройку.
Короткая программа - она и на то короткая - тут нельзя сильно ошибаться, даже четвертных тут нет; впереди произвольная - там россиянки покажут всё своё мастерство и превосходство, несмотря что все трое по сути - дебьютанты Олимпиады.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:10
Цитата:
На этот случай ввели премиальные
Лишь бы деньги потратить: не было бы 4,5,6 мест, ввели бы призовые за 10,11,12 места и так далее ...
alex_60:
На этот случай ввели премиальные
Лишь бы деньги потратить: не было бы 4,5,6 мест, ввели бы призовые за 10,11,12 места и так далее ...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15741
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:13
Цитата:
а дебютанты и победители олимпиады в Корее
Загитова и Медведева уже на трибуне болеют ..
ACROS:
о все трое по сути - дебьютанты Олимпиады.
о все трое по сути - дебьютанты Олимпиады.
а дебютанты и победители олимпиады в Корее
Загитова и Медведева уже на трибуне болеют ..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:16
Цитата:
олимпиада закончится 20-го.
Можно и подождать пару дней, хотя Байден сказал всем по секрету, что Путин нападёт завтра, 16 февраля.
И поэтому с Украины за эти дни чартером вылетело множество депутатов и олигархов и около 12 миллиардов долларов перечислено на зарубежные счета.
yudjin:
олимпиада закончится 20-го.
Можно и подождать пару дней, хотя Байден сказал всем по секрету, что Путин нападёт завтра, 16 февраля.
И поэтому с Украины за эти дни чартером вылетело множество депутатов и олигархов и около 12 миллиардов долларов перечислено на зарубежные счета.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:18
Цитата:
На следующей Олимпиаде будет, наверное, болеть за 11-13 летних фигуристок. Нынешних отправят на пенсию.
alex_60:
уже на трибуне болеют ..
уже на трибуне болеют ..
На следующей Олимпиаде будет, наверное, болеть за 11-13 летних фигуристок. Нынешних отправят на пенсию.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 22:17
Цитата:
нет, вновь поднимают вопрос об увеличении возраста фигуристов... думаю, к следующей олимпиаде введут.
ACROS:
а следующей Олимпиаде будет, наверное, болеть за 11-13 летних фигуристок. Нынешних отправят на пенсию.
а следующей Олимпиаде будет, наверное, болеть за 11-13 летних фигуристок. Нынешних отправят на пенсию.
нет, вновь поднимают вопрос об увеличении возраста фигуристов... думаю, к следующей олимпиаде введут.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 16.02.22 - 10:13
Сегодня на кону 8 комплектов наград (время наше)
7:30. Фристайл, слоупстайл, мужчины
13:45. Биатлон, эстафета, женщины
15:15. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины
15:45. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины
18:00. Фристайл, акробатика, мужчины
18:44. Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины
19:18. Шорт-трек, 1500 м, женщины
Кёрлинг. Мужчины 12:05. 11-й тур. Великобритания — Россия
Кёрлинг. Женщины 18:05. 11-й тур. Россия — Швеция
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
12:00. Россия — Дания
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