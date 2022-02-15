Отправлено: - 20:53

ACROS:

Очень красивая дата: 08.08.08. 22.02.2022 - тоже красивая дата и главное - символическая.

3DO:



Цитата:олимпиада закончится 20-го.Смотрели сейчас короткую программу. Конечно напряжение то еще...Валиева эту же программу показала в командных выступлениях. Там это было красиво, легко, воздушно... Сейчас тяжелее... И первый элемент получил красный квадрат - не засчитали... скорее специально... сбить спесь лучшей фигуристки планеты, что бы не сильно оторвалась от остальных.Тем не менее она первая.А вот Щербакова действительно показала чемпионский прокат... ни одной ошибки. При идеальном прокате будет, думаю, Олимпийской чемпионкой.Трусова слабее видно.Японка конечно какая-то здоровая и толстая...сама была в шоке от третьего места.Цитата:Не согласен. Олимпиада - это проверка сверхвозможностей отдельных людей. Взять то же фигурное катание... ну какой допинг, какая политика может повлиять на четверные прыжки фигуристов? на возможности тела и мозги фристайлеров совершающих такие кульбиты в воздухе? на превосходство страха в прыжках с трамплина и сноуборде?