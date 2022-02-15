Отправлено: - 11:50

Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа.