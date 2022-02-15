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≡ Вернуть в свой часовой пояс!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43563
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 11:50
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Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
89
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 11:50
#1
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Кому только не писали по этому поводу...
Как о стену горохом.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4036
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 12:20
#2
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Проблема системы в том что власть всячески концентрирует все ниточки у себя, но не может переварить что глотает.
Почти все руководители одним ухом слушают вас, другим слушают своё мнение.
И все эти службы по сути посредники и исполнители технической работы "под решение".

Аким области не руководит, он осваивает бюджет, но он ставленник и не нам решать.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
666
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 12:21
#3
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Цитата:
P. S. Письмо отправлено в Акорду 8 февраля 2022 года.

Ольга ВЕДЛЕР,

Источник:


Нравится, не нравится, - терпи моя красавица!..или же обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ. Обязательно, там вам помогут..
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
197
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 12:25
#4
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Цитата:
Вернуть в свой часовой пояс
Тьфу на вас ещё раз
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2374
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 12:34
#5
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Бесперспективняк! Надо было в начале января на митингах сию проблему заявлять, тогда глядишь и проканало бы как со сжиженным газом.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8982
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 12:49
#6
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Вновь обращаются .
Уже обращались?
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
89
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 13:04
#7
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Цитата:
111:
Уже обращались?

И не один раз.
И в мажилис, и в правительство, и в администрацию президента и ему самому...
Самое дикое то, что наверху практически все всё понимают правильно, согласны, что ситуация ненормальная, но...
Ждут, когда аким области изменит своё мнение.
...
Остаётся нам дождаться, когда его снимут с должности.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8982
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 15.02.22 - 13:11
#8
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А че нам не дали на подпись, для кучи?
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
89
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 09:15
#9
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Цитата:
111:
А че нам не дали на подпись, для кучи?

У тех, кто собирал подписи, нет возможности подойти к каждому из 800 тысяч жителей области. Даже на эти 3500 ушло очень много времени и сил.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8478
Re: Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 10:59
#10
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Цитата:
Жители Костанайской области

Пишите пожалуйста от своего имени и имени ещё нескольких сектантов,я то же живу в Костанайской области и меня полностью устраивает существующий часовой пояс.


Цитата:
Мы им про бритого, они нам про стриженого.

Источник:

Вот это уровень :lol: официальное письмо президенту товариСЧи пишут :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8982
Вернуть в свой часовой пояс!
Отправлено: 16.02.22 - 11:01
#11
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Цитата:
Skeptic:
Даже на эти 3500 ушло очень много времени и сил.

Петиция в тырнете не проканывала?
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