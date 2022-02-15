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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1485
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.02.22 - 12:08
#3551
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Последние два комментария - это реакция на ваш комментарий. То есть относятся к теме обсуждения. Это не личный выпад с обвинениями в адрес пользователя. Это обращение к вам с предложением привести аргументы в поддержку вашего предыдущего высказывания.
---
А чем вы тогда сможете объяснить то, что удаляете комменты от неугодных пользователей с личным обращением по теме обсуждения?!У вас одна универсальная отговорка - пишите в личку! Вывод у меня только один - таким образом вы воюете со своими читателями, которые требуют, чтобы вы соблюдали САМИ вами же установленные правила!И о каком уважении к сотрудникам может идти речь, если вы сами не уважаете себя и своих читателей?! Можете удалять, я не удивлюсь.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
903
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.02.22 - 13:36
#3552
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А чем вы тогда сможете объяснить то, что удаляете комменты от неугодных пользователей с личным обращением по теме обсуждения?!

Нет пользователей угодных и неугодных. Примеры удаления таких комментариев приведите - отвечу конкретно по каждому. Общее правило - форум это комментарии пользователей по теме, в том числе и дискуссии. Но когда в дискуссии переходят на личности - это уже нарушение. В данном случае пользователь 111 просил вас аргументировать свою позицию.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1485
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.02.22 - 16:33
#3553
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А когда этот же 111-й голословно обвинял меня во всех смертных грехах, вы не реагировали так. Хотя там и были личные обращения и разговоры не по теме. Короче, разговор вести с вами - это все равно, что против ветра плевать. Ни извинений, ни ничего другого от вас не дождёшься.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
903
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.02.22 - 17:12
#3554
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А когда этот же 111-й голословно обвинял меня во всех смертных грехах, вы не реагировали так. Хотя там и были личные обращения и разговоры не по теме.

Конкретные ссылки, пожалуйста. Если до сих пор не удалены комментарии - посмотрю и отвечу.

Цитата:
Уже не ваш земляк:
Короче, разговор вести с вами - это все равно, что против ветра плевать.

Ваше мнение, ваш выбор. Больше, чем вы, ни один пользователь не выяснял отношения с администрацией сайта.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12029
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.02.22 - 18:43
#3555
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В любой момент и время года как не зайдешь на форум
То Самарцы постоянно жалуются на то что их тут обижают

Воздух в Самаре что-ли такой?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8982
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.02.22 - 23:50
#3556
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1485
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.02.22 - 23:56
#3557
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Если что, то ветка называется "Ваши вопросы редакции и сообществу". Почему не удалены два поста с личным обращением?! Разве это не нарушение? Или вы правила трактуете каждый раз по разному?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1485
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.02.22 - 00:16
#3558
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Цитата:
Тимур Гафуров:
ш

Больше, чем вы, ни один пользователь не выяснял отношения с администрацией сайта.
---
Потому что я хочу, чтобы вы сами соблюдали свои же правила!Потому что вы уж очень широко трактуете свои правила - одних настигает кара, а на других за это же это не распространяется.Как то уж слишком выборочно применяются санкции.Даже выражение "твоя никчёмная жизнь" вами трактуется как оскорбление! Это же нонсенс!Но при этом модерацию проходили такие слова, как "зал..па" и прочие, которым не место на страницах вашей газеты. Но вы не обращаете на них внимания и требуете ссылок. А чем тогда занимаются ваши модераторы?! Выискивают словосочетание "твоя никчёмная жизнь"?!
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
903
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.02.22 - 08:58
#3559
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Почему не удалены два поста с личным обращением?!

Комментарий пользователя 111 я удалил - это личное сообщение. На сайте он появился в 23.50. Напоминаю, что модерация на сайте работает с 10.00 до 23.30.
Комментарий пользователя abaika95 адресован всему сообществу
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
903
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.02.22 - 09:03
#3560
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Даже выражение "твоя никчёмная жизнь" вами трактуется как оскорбление! Это же нонсенс!

Нет не нонсенс. Если адресовано конкретному пользователю - это оскорбление.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
о при этом модерацию проходили такие слова, как "зал..па" и прочие, которым не место на страницах вашей газеты.

Ссылку дайте - посмотрю. И поговорю с модератором.
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А чем тогда занимаются ваши модераторы?!

Модераторы смотрят, чтобы пользователи не нарушали правила сайта. Но как раз на тот случай, если они что-то пропустили, есть кнопка "!".
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