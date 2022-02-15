Отправлено: - 17:12

Уже не ваш земляк:

А когда этот же 111-й голословно обвинял меня во всех смертных грехах, вы не реагировали так. Хотя там и были личные обращения и разговоры не по теме.

Уже не ваш земляк:

Короче, разговор вести с вами - это все равно, что против ветра плевать.

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