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≡ Срок предоставления налоговой отчетности продлили на три дня в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43563
Срок предоставления налоговой отчетности продлили на три дня в Казахстане
Отправлено: 16.02.22 - 09:02
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Из-за увеличения нагрузки в работе приложение "Кабинет налогоплательщика" были замечены сбои, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
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antonK
* antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
945
Срок предоставления налоговой отчетности продлили на три дня в Казахстане
Отправлено: 16.02.22 - 09:02
#1
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он каждый квартал моросит, этот кабинет. не справляется с нагрузкой когда в последний день все сдают все. Лучше за дня 3-4 а в идеале в выходной это делать и тогда все ок

[Исправлено: antonK, 16.02.2022 - 09:03]
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