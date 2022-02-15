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первого вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой сказано

Цитата:Благодаря таким деятелям в нашей стране уже практически нет настоящего образования, осталась лишь пародия на него. Столкнувшись с начальной школой, мягко говоря был шокирован тому, что в школе теперь детей ни чему особо не учат, а лишь раздают задания родителям, чему они должны научить ребёнка. Потом рисуют в электронном дневнике десятибальные оценки родителям и себе за какие-то СОР и СОЧ, чтобы не портить рейтинг. Ребёнок по сути просто таскает тяжеленный рюкзак с бесполезными книгами (учебниками их назвать язык не поворачивается) и знать он будет с нынешним "образованием", лишь то, что родители смогут до него донести, и если чему-то самостоятельно сможет обучиться. Самопознание, это просто дичь какая-то. Страшно представить, что ждёт в основной школе...