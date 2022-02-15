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≡ Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ Минобразования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43562
Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ Минобразования
Отправлено: 15.02.22 - 16:14
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В Министерстве образования и науки РК рассказали, почему не будут отменять предмет «Самопознание» – такие просьбы ранее высказывали казахстанцы в социальных сетях.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2537
Re: Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ...
Отправлено: 15.02.22 - 16:14
#1
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Ну да, духу у них не хватит отменить, хотя сами предметники и работники народного образования в приватных беседах, считают АБСОЛЮТНУЮ НЕНУЖНОСТЬ этого предмета.
Нужен кивок или хотя бы молчаливое согласие из Администрации Президента.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2766
Re: Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ...
Отправлено: 15.02.22 - 22:19
#2
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При этом количество часов естественных предметов сократилось до минимума у не профильных классов, свистят как дышат :oops:
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
859
Re: Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ...
Отправлено: 16.02.22 - 00:32
#3
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Цитата:
первого вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой сказано

Благодаря таким деятелям в нашей стране уже практически нет настоящего образования, осталась лишь пародия на него. Столкнувшись с начальной школой, мягко говоря был шокирован тому, что в школе теперь детей ни чему особо не учат, а лишь раздают задания родителям, чему они должны научить ребёнка. Потом рисуют в электронном дневнике десятибальные оценки родителям и себе за какие-то СОР и СОЧ, чтобы не портить рейтинг. Ребёнок по сути просто таскает тяжеленный рюкзак с бесполезными книгами (учебниками их назвать язык не поворачивается) и знать он будет с нынешним "образованием", лишь то, что родители смогут до него донести, и если чему-то самостоятельно сможет обучиться. Самопознание, это просто дичь какая-то. Страшно представить, что ждёт в основной школе...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24282
Re: Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ...
Отправлено: 16.02.22 - 00:53
#4
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Этот предмет, если я, не - ошибаюсь,
ввела бабушка, Назарбаева... :lol: ;-)
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