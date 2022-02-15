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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15739
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 20:46
Цитата:
это что такое?
а, младшая лейтенантка?
abaika95:
У рашки
У рашки
это что такое?
а, младшая лейтенантка?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15739
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 20:48
Цитата:
ничего удивительного.
гадить это их все.
elektron:
финансирование забастовок в Канаде, профинансировано из США.
финансирование забастовок в Канаде, профинансировано из США.
ничего удивительного.
гадить это их все.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 20:52
Цитата:
Возможно уже и были бы и не только в НАТО, если бы не последствия определённых событий 2014-го года. Теперь будут как и Грузия после 08.08.08 - дальше надеяться - мечтать.
abaika95:
Украине надо в НАТО
Украине надо в НАТО
Возможно уже и были бы и не только в НАТО, если бы не последствия определённых событий 2014-го года. Теперь будут как и Грузия после 08.08.08 - дальше надеяться - мечтать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 20:57
Цитата:
Незнаю тов.Подполковник у мужа спросите у тов.Полковника))
А события развиваются с космической скоростью
Днём объявили что войска якобы находящийся на учении у границ Украины начинают отводить в части
Сейчас выходит новость что Госдума подняла вопрос об обращении к путину с тем чтобы признать независимость ЛДНР (а до этого значит стрёмно было)
Если путин признает сейчас, значит введут войска
Это значит нападение на Украину
А значит года через 4 в Москве будет проходить мирная конференция о капитуляции России))
alex_60:
это что такое? а, младшая лейтенантка?
это что такое? а, младшая лейтенантка?
Незнаю тов.Подполковник у мужа спросите у тов.Полковника))
А события развиваются с космической скоростью
Днём объявили что войска якобы находящийся на учении у границ Украины начинают отводить в части
Сейчас выходит новость что Госдума подняла вопрос об обращении к путину с тем чтобы признать независимость ЛДНР (а до этого значит стрёмно было)
Если путин признает сейчас, значит введут войска
Это значит нападение на Украину
А значит года через 4 в Москве будет проходить мирная конференция о капитуляции России))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:01
Цитата:
Тоесть ты американец?
Цитата:
Последствия которые устроила рашка чтобы Украина ещё тогда не вошла в НАТО
Не тех Х. Назвали про то что если не съем то понадкусываю))
Цитата:
Будут как Грузия жить и развиваться
Когда Россия в очередной развалится то все возьмут свое по праву
elektron: Кстати только что, по новостям передавали, что основное финансирование забастовок в Канаде, профинансировано из США.По вашим немецким новостям?)) Можете сказать какой телеканал?)Цитата:
alex_60:
ничего удивительного. гадить это их все.
ничего удивительного. гадить это их все.
Тоесть ты американец?
Цитата:
elektron:
Возможно уже и были бы и не только в НАТО, если бы не последствия определённых событий 2014-го года
Возможно уже и были бы и не только в НАТО, если бы не последствия определённых событий 2014-го года
Последствия которые устроила рашка чтобы Украина ещё тогда не вошла в НАТО
Не тех Х. Назвали про то что если не съем то понадкусываю))
Цитата:
elektron:
Теперь будут как и Грузия после 08.08.08 - дальше надеяться - мечтать
Теперь будут как и Грузия после 08.08.08 - дальше надеяться - мечтать
Будут как Грузия жить и развиваться
Когда Россия в очередной развалится то все возьмут свое по праву
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:28
Цитата:
По радио - SWR3. Цитата:
Уже всё - мир, дружба...! Только что закончилась конференция Путина (Россия) и Шольца (Германия).
Донбасс - мир, северному потоку 2 - быть.
abaika95:
По вашим немецким новостям?)) Можете сказать какой телеканал?
По вашим немецким новостям?)) Можете сказать какой телеканал?
По радио - SWR3. Цитата:
abaika95:
А события развиваются с космической скоростью
А события развиваются с космической скоростью
Уже всё - мир, дружба...! Только что закончилась конференция Путина (Россия) и Шольца (Германия).
Донбасс - мир, северному потоку 2 - быть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:33
Цитата:
----И Александра Сергеевича
drakon:
Мой ДР... 70 лет мне...
Мой ДР... 70 лет мне...
----И Александра Сергеевича
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:34
Цитата:
----И причем здесь Путин ?
ACROS
Кстати о войне: Путин напал на Грузию тоже во время Олимпиады, и тоже Пекинской. Очень красивая дата: 08.08.08.
Кстати о войне: Путин напал на Грузию тоже во время Олимпиады, и тоже Пекинской. Очень красивая дата: 08.08.08.
----И причем здесь Путин ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:36
Цитата:
А что же они раньше не развивались, а в НАТО хотели? Видите, как вредно бывает хотеть в НАТО?
abaika95:
Будут как Грузия жить и развиваться
Будут как Грузия жить и развиваться
А что же они раньше не развивались, а в НАТО хотели? Видите, как вредно бывает хотеть в НАТО?
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 87
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:49
Грузия сейчас живёт, как мы жили в 90-е.
Не дай Бог такого "развития".
Не дай Бог такого "развития".
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 22:22
Цитата:
Правда, он немножко старше меня...
Гога:
--И Александра Сергеевича
--И Александра Сергеевича
Правда, он немножко старше меня...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 22:26
Цитата:
На Донбас всем плевать по моему, как и на Украину.
А вот бизнес, это другое..
elektron:
Донбасс - мир, северному потоку 2 -
Донбасс - мир, северному потоку 2 -
На Донбас всем плевать по моему, как и на Украину.
А вот бизнес, это другое..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 22:28
Цитата:
Да получше, да и откаты с воров в законах, идут же в Грузию миллиардами..
Skeptic:
Грузия сейчас живёт, как мы жили в 90-е.
Грузия сейчас живёт, как мы жили в 90-е.
Да получше, да и откаты с воров в законах, идут же в Грузию миллиардами..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 23:54
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 23:59
А кто то эти праздники выбирает, чтобы жаловаться и ныть..
По мне, так вообще прошло все отлично..
Теперь ищем подставку для цветов, что то нарыл на каспии..
По мне, так вообще прошло все отлично..
Теперь ищем подставку для цветов, что то нарыл на каспии..
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