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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 610 из 611«1...608609610611»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15739
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 20:46
#9136
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Цитата:
abaika95:
У рашки


это что такое?
а, младшая лейтенантка?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15739
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 20:48
#9137
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Цитата:
elektron:
финансирование забастовок в Канаде, профинансировано из США.


ничего удивительного.
гадить это их все.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 20:52
#9138
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Цитата:
abaika95:
Украине надо в НАТО

Возможно уже и были бы и не только в НАТО, если бы не последствия определённых событий 2014-го года. Теперь будут как и Грузия после 08.08.08 - дальше надеяться - мечтать. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 20:57
#9139
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Цитата:
alex_60:
это что такое? а, младшая лейтенантка?

Незнаю тов.Подполковник у мужа спросите у тов.Полковника))


А события развиваются с космической скоростью
Днём объявили что войска якобы находящийся на учении у границ Украины начинают отводить в части
Сейчас выходит новость что Госдума подняла вопрос об обращении к путину с тем чтобы признать независимость ЛДНР (а до этого значит стрёмно было)
Если путин признает сейчас, значит введут войска
Это значит нападение на Украину
А значит года через 4 в Москве будет проходить мирная конференция о капитуляции России))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12029
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:01
#9140
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Цитата:
elektron: Кстати только что, по новостям передавали, что основное финансирование забастовок в Канаде, профинансировано из США.
По вашим немецким новостям?)) Можете сказать какой телеканал?)Цитата:
alex_60:
ничего удивительного. гадить это их все.

Тоесть ты американец?
Цитата:
elektron:
Возможно уже и были бы и не только в НАТО, если бы не последствия определённых событий 2014-го года

Последствия которые устроила рашка чтобы Украина ещё тогда не вошла в НАТО
Не тех Х. Назвали про то что если не съем то понадкусываю))
Цитата:
elektron:
Теперь будут как и Грузия после 08.08.08 - дальше надеяться - мечтать

Будут как Грузия жить и развиваться
Когда Россия в очередной развалится то все возьмут свое по праву
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:28
#9141
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Цитата:
abaika95:
По вашим немецким новостям?)) Можете сказать какой телеканал?

По радио - SWR3. Цитата:
abaika95:
А события развиваются с космической скоростью

Уже всё - мир, дружба...! :lol: Только что закончилась конференция Путина (Россия) и Шольца (Германия).
Донбасс - мир, северному потоку 2 - быть. ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4475
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:33
#9142
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Цитата:
drakon:
Мой ДР... 70 лет мне...

----И Александра Сергеевича :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4475
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:34
#9143
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Цитата:
ACROS
Кстати о войне: Путин напал на Грузию тоже во время Олимпиады, и тоже Пекинской. Очень красивая дата: 08.08.08.

----И причем здесь Путин ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8719
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:36
#9144
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Цитата:
abaika95:
Будут как Грузия жить и развиваться

А что же они раньше не развивались, а в НАТО хотели? Видите, как вредно бывает хотеть в НАТО? :lol:
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
87
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 21:49
#9145
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Грузия сейчас живёт, как мы жили в 90-е.
Не дай Бог такого "развития".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 22:22
#9146
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Цитата:
Гога:
--И Александра Сергеевича :lol: :lol:

Правда, он немножко старше меня... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8978
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 22:26
#9147
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Цитата:
elektron:
Донбасс - мир, северному потоку 2 -

На Донбас всем плевать по моему, как и на Украину.
А вот бизнес, это другое..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8978
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 22:28
#9148
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Цитата:
Skeptic:
Грузия сейчас живёт, как мы жили в 90-е.

Да получше, да и откаты с воров в законах, идут же в Грузию миллиардами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8978
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 23:54
#9149
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Сегодня закрепил наш день любви так сказать, купил жене кожанные кросовки под ее куртку..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8978
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.02.22 - 23:59
#9150
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А кто то эти праздники выбирает, чтобы жаловаться и ныть..
По мне, так вообще прошло все отлично..
Теперь ищем подставку для цветов, что то нарыл на каспии..

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