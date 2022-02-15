Отправлено: - 21:01

elektron: Кстати только что, по новостям передавали, что основное финансирование забастовок в Канаде, профинансировано из США.

alex_60:

ничего удивительного. гадить это их все.

elektron:

Возможно уже и были бы и не только в НАТО, если бы не последствия определённых событий 2014-го года

elektron:

Теперь будут как и Грузия после 08.08.08 - дальше надеяться - мечтать

Цитата:По вашим немецким новостям?)) Можете сказать какой телеканал?)Цитата:Тоесть ты американец?Цитата:Последствия которые устроила рашка чтобы Украина ещё тогда не вошла в НАТОНе тех Х. Назвали про то что если не съем то понадкусываю))Цитата:Будут как Грузия жить и развиватьсяКогда Россия в очередной развалится то все возьмут свое по праву