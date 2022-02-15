Отправлено: - 20:16

юля елиссева:

во-первых не Сальвадор, а Сал-Батыр. Страна названа в знаменитого батыра-мореплавателя из Казахстана и названа его именем

Цитата:Хорошо что жители этой страны не знают этого.Повезло наличие км. В фейк ньюс пишут в Китай Россию и Штаты поехали майнеры.