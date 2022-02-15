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Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43562
Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
Отправлено: 15.02.22 - 14:09
В Казахстане планируют конфисковать имущество "серых" майнеров, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Также в стране введут лицензирование цифрового майнинга.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2374
Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
Отправлено: 15.02.22 - 14:09
Майнеры уже валят из Казахстана, как из ненадежной страны, где нет ни стабильного электроснабжения,ни стабильного интернета. Вопрос, куда потом будут девать изъятые видеокарты, фермы и асики? Будут давить бульдозером, для гейминга или будут свои фермы собирать?
[Исправлено: юля елиссева, 15.02.2022 - 14:34]
[Исправлено: юля елиссева, 15.02.2022 - 14:34]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2537
Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...
Отправлено: 15.02.22 - 14:19
Цитата:
Может и строительство АЭС будет неактуальным ? Энергии до этого хватало же.
юля елиссева:
Вопрос
Вопрос
Может и строительство АЭС будет неактуальным ? Энергии до этого хватало же.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2374
Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
Отправлено: 15.02.22 - 14:36
Цитата:
не будет майнеров, найдут других виноватых. АЭС нужна в любом случае.
ACROS:
Может и строительство АЭС будет неактуальным ?
Может и строительство АЭС будет неактуальным ?
не будет майнеров, найдут других виноватых. АЭС нужна в любом случае.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 194
Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
Отправлено: 15.02.22 - 14:57
Цитата:
Куда ? В Сальвадор ?
юля елиссева:
Майнеры уже валят из Казахстана, как из ненадежной страны
Майнеры уже валят из Казахстана, как из ненадежной страны
Куда ? В Сальвадор ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 944
Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...
Отправлено: 15.02.22 - 15:11
не дает людям покоя мысль что кто-то зарабатывает деньги .
Любят же статистику, ну вот хвастались бы что наша страна в списке лидеров по майнингу, потому что мы развитая страна у которой электроэнергия дешевая и позволяет это делать
Любят же статистику, ну вот хвастались бы что наша страна в списке лидеров по майнингу, потому что мы развитая страна у которой электроэнергия дешевая и позволяет это делать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2374
Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...
Отправлено: 15.02.22 - 15:41
Цитата:
во-первых не Сальвадор, а Сал-Батыр. Страна названа в знаменитого батыра-мореплавателя из Казахстана и названа его именем :)). А во-вторых, читайте новости, куда вывозят манеры оборудование из Казахстана.
YESNO:
В Сальвадор ?
В Сальвадор ?
во-первых не Сальвадор, а Сал-Батыр. Страна названа в знаменитого батыра-мореплавателя из Казахстана и названа его именем :)). А во-вторых, читайте новости, куда вывозят манеры оборудование из Казахстана.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2374
Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...
Отправлено: 15.02.22 - 15:42
Цитата:
это точно. Тяму в бошках у некоорых не хватает на майнинге зарабатывать, значит запретить его надо!
antonK:
не дает людям покоя мысль что кто-то зарабатывает деньги .
не дает людям покоя мысль что кто-то зарабатывает деньги .
это точно. Тяму в бошках у некоорых не хватает на майнинге зарабатывать, значит запретить его надо!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 194
Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...
Отправлено: 15.02.22 - 20:16
Цитата:
Хорошо что жители этой страны не знают этого.Повезло наличие км. В фейк ньюс пишут в Китай Россию и Штаты поехали майнеры.
юля елиссева:
во-первых не Сальвадор, а Сал-Батыр. Страна названа в знаменитого батыра-мореплавателя из Казахстана и названа его именем
во-первых не Сальвадор, а Сал-Батыр. Страна названа в знаменитого батыра-мореплавателя из Казахстана и названа его именем
Хорошо что жители этой страны не знают этого.Повезло наличие км. В фейк ньюс пишут в Китай Россию и Штаты поехали майнеры.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 35
Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...
Отправлено: 15.02.22 - 22:20
Цитата:
кто готовить Токаеву такие тексты, Криптовалюта что они добывают это и есть продукция причем 100% экспортный товар за который дают доллары. Нет им надо продукцию которую надо потрогать и увидеть.
интернет тоже не потрогать и не увидеть однако без него щас не прожить.
продукции как таковой нет вообще
кто готовить Токаеву такие тексты, Криптовалюта что они добывают это и есть продукция причем 100% экспортный товар за который дают доллары. Нет им надо продукцию которую надо потрогать и увидеть.
интернет тоже не потрогать и не увидеть однако без него щас не прожить.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 35
Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...
Отправлено: 15.02.22 - 22:30
они не считают что у энергетиков продажи выросли в разы, причем в равной степени и ночные тоже, а покупатель очень платежеспособный за деньги покупает ни какого бартера как в 90х. куда лучше чем с плохо оплачивающим населением работать.
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