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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 455 из 455«1...453454455
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 13:44
#6811
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Марик, ты всё правильно - сделал.
И по цвету, цветы - подходят... :lol: :oops:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8977
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 13:47
#6812
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Цитата:
drakon:
но такого ажиотажа,

У вас наверно рестораны
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 13:52
#6813
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Цитата:
111:
У вас наверно рестораны

Марик, у нас обыкновенный,
рабочий день.
НЕ до - праздников... :lol: :oops:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8977
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 13:58
#6814
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Цитата:
drakon:
Марик, у нас обыкновенный

Думал там же сам католический Господь Бог это сделал, и потому праздник с выходными, фильмов то много показывают
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:15
#6815
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Цитата:
111:
фильмов то много показывают

Марик, на моём телевизоре 448 немецких канала.
Ещё франция, Польша и много других.
И везде фильмы - показывают... :lol: :-P
И Олимпийские Игры, тоже... :lol: :-P ;-)

[Исправлено: drakon, 15.02.2022 - 14:15]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8977
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:23
#6816
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Цитата:
drakon:
Марик, на моём телевизоре 448 немецких канала.

Много,а у меня что то НТВ плюс отключилось, может не платил, надо сгонять на фирму узнать..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8977
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:37
#6817
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Моя рыбок еще хочет..
Не знаю с чего начинать, аквариум на 100 литров присмотрел уже, с рыбками проблема..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:48
#6818
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Цитата:
111:
Моя рыбок еще хочет.. Не знаю с чего начинать,

Лет 15 назад, были у меня рыбки, в аквариуме.
Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший
аквариум, рыбок на полу. Больше - небыло их... :lol: :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8977
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 14:51
#6819
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Цитата:
drakon:
ет 15 назад, были у меня рыбки, в аквариуме. Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший аквариум, рыбок на полу. Больше

Значит опыт есть, а чего этотаквариум лопнул?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 15:25
#6820
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Цитата:
111:
Значит опыт есть, а чего этотаквариум лопнул?

В том и - загадка. Собаки - небыло, кошки - тоже.
Вот лопнул и - всё... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15739
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 15:32
#6821
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Цитата:
drakon:
Но однажды, придя с работы, мы увидели - лопнувший аквариум, рыбок на полу.


какие то аквариумы в Германии дефектные, лопаются просто так.

Цитата:
drakon:
Собаки - небыло, кошки - тоже. Вот лопнул


а что собаки и кошки кидаются в аквариумы кирпичами?
не слышал такого.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4475
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 21:29
#6822
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Цитата:
111:
аквариум на 100 литров присмотрел уже,

---Маленький !! Минимум - 200!!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8977
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.02.22 - 22:23
#6823
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Цитата:
Гога:
Маленький !! Минимум - 200!!

Что то я, начитавшись про него в тырнете, как надо ухаживать, не сильно то больно хочу, сегодня уже и рыбок смотрели, жене и сыну нравится, я не в восторге..
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