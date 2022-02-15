Re: Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ...

Отправлено: - 16:14

Ну да, духу у них не хватит отменить, хотя сами предметники и работники народного образования в приватных беседах, считают АБСОЛЮТНУЮ НЕНУЖНОСТЬ этого предмета.

Нужен кивок или хотя бы молчаливое согласие из Администрации Президента.