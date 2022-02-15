Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-15°C
  • 772 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю-ЮЗ, 3.91 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 23 из 23«1...212223
Ответить Новый топик
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8226
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 20:53
#331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Очень красивая дата: 08.08.08. 22.02.2022 - тоже красивая дата и главное - символическая.

олимпиада закончится 20-го.

Смотрели сейчас короткую программу. Конечно напряжение то еще...
Валиева эту же программу показала в командных выступлениях. Там это было красиво, легко, воздушно... Сейчас тяжелее... И первый элемент получил красный квадрат - не засчитали... скорее специально... сбить спесь лучшей фигуристки планеты, что бы не сильно оторвалась от остальных.
Тем не менее она первая.
А вот Щербакова действительно показала чемпионский прокат... ни одной ошибки. При идеальном прокате будет, думаю, Олимпийской чемпионкой.
Трусова слабее видно.
Японка конечно какая-то здоровая и толстая...сама была в шоке от третьего места.

Цитата:
3DO:

Не согласен. Олимпиада - это проверка сверхвозможностей отдельных людей. Взять то же фигурное катание... ну какой допинг, какая политика может повлиять на четверные прыжки фигуристов? на возможности тела и мозги фристайлеров совершающих такие кульбиты в воздухе? на превосходство страха в прыжках с трамплина и сноуборде?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15739
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 20:54
#332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан снова самый щедрый на Олимпиаде:
за золото полагается 250 тысяч долларов.
Но пока претендентов нет.
На этот случай ввели премиальные за четвертое, пятое и шестое места
– по 30, 10 и пять тысяч долларов соответственно.
в шорт-треке сборная с пятым местом и Абзал Ажгалиев с четвертым
их получат.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2537
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:04
#333
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
разбила российскую тройку.


Короткая программа - она и на то короткая - тут нельзя сильно ошибаться, даже четвертных тут нет; впереди произвольная - там россиянки покажут всё своё мастерство и превосходство, несмотря что все трое по сути - дебьютанты Олимпиады.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2537
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:10
#334
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

На этот случай ввели премиальные

Лишь бы деньги потратить: не было бы 4,5,6 мест, ввели бы призовые за 10,11,12 места и так далее ...
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15739
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:13
#335
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
о все трое по сути - дебьютанты Олимпиады.


а дебютанты и победители олимпиады в Корее
Загитова и Медведева уже на трибуне болеют ..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2537
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:16
#336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:


олимпиада закончится 20-го.

Можно и подождать пару дней, хотя Байден сказал всем по секрету, что Путин нападёт завтра, 16 февраля.
И поэтому с Украины за эти дни чартером вылетело множество депутатов и олигархов и около 12 миллиардов долларов перечислено на зарубежные счета.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2537
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 21:18
#337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
уже на трибуне болеют ..


На следующей Олимпиаде будет, наверное, болеть за 11-13 летних фигуристок. Нынешних отправят на пенсию.
Профайл
Страница 23 из 23«1...212223
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: drakon, Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS