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≡ Министр энергетики выступил за строительство АЭС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43562
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:13
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"Сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - сказал Акчулаков на брифинге СЦК.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5104
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:13
#1
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лет пятнадцать назад поднимался этот вопрос, экологи во главе с мэлс елеусизовым и другие активисты восприняли это в штыки, долго шла дискуссия на предмет актуальности и в итоге отложили , как помню писали тогда вроде воды не хватит или ещё чего-то, но вреда причиненного этим будет много ( подробностей уже не помню).
Теперь , как мне кажется, идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
231
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:35
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить

Ну не совсем с вами согласен. Просто альтернатив то нету.... Точнее есть но наши не хОчут. Ведь можно же было в Троицке покупать эл. энергию.... Но нет, Костанай ее берет с Экибаса... пусть дороже, но своя.... Принцип тот же.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2537
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 19:36
#3
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И Акчулаков и Сеткалиев - подневольные люди их мнение - это мнение президента, попробуй они сказать противное; Президент уже "забил" строительство АЭС: - вопрос во времени, подрядчике, деньгах и месте.
Хотя, должны пройти: - общественные слушание, или даже референдум, но кто будет заморачиваться и возиться с этим.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15340
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 21:47
#4
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Цитата:
ACROS:
общественные слушание, или даже референдум, но кто будет заморачиваться и возиться с этим.

Когда Назарбаев сказал, что Токаева изберут главой Нуротана - я понял: это все что нужно знать о волеизлеянии народа и всяких слушаниях и референдумах :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1474
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 23:56
#5
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"В вузах Казахстана с 2010 года подготовлено порядка трех тысяч кадров по направлениям ядерная и техническая физика."
---
А люди ещё удивляются, когда говорят "патамушта патамушта"!Если целый министр не может сказать, что "подготовлено порядка трёх тысяч специалистов", то чему удивляться?!
ПыСы. А по поводу атомной электростанции - люди боятся атома. Тем более в Казахстане, где был расположен полигон ядерного оружия. А вы, кстати, знали, что в Кустанайской области были произведены два или три ядерных подземных взрыва в интересах сельского хозяйства?! А без атома всё равно не обойтись. Рано или поздно уголь запретят в угоду экологам, газ и соляра - дорого, ветряная и солнечная энергетика - пока ещё КПД маловат.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4036
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 15.02.22 - 03:47
#6
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Другого выхода не вижу, атомная на самом деле чистая практически энергия (не считая отходов).
В Европе захлебнулись с ветровой и прочей зеленой энергией. Её элементарно мало и теперь решили причислить газ и атом к чистой энергетике.
Атомная кстати, самая дешевая (если ничего не изменилось).

Развивать экономику без энергии невозможно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2537
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 15.02.22 - 10:14
#7
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Цитата:
peshexod:
Атомная кстати, самая дешевая (если ничего не изменилось


У нас, в Казахстане разве нету АЭС - в Шевченко не она работает со времён Союза? Или я путаю с атомным опреснителем?
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2765
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 15.02.22 - 11:09
#8
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"от нас скрывали!", "все делали и не знали зачем делали!", "документы уничтожены!"
не смешно ли?! как по мне так это должно остаться в конце 80-х, в журнале "огонёк", но нет. 2017 год "караван" автора сами посмотрите
статья

ну и "про два-три взрыва в нашей области"
это конечно не источник но всё таки объективности ради, здесь хоть есть ссылка на литературу, а не на слова человека.
Взрывы
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1474
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 15.02.22 - 11:58
#9
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Цитата:
Медный:

Обязательно найду источник!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1474
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 15.02.22 - 12:14
#10
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Вот один.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1474
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 15.02.22 - 12:15
#11
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А вот и другой.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2765
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 15.02.22 - 20:54
#12
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Чувак, ты обрати внимание на первый мой пост, ссылка на твою статью там, посмотри кто автор статьи, не перекликаются ли эти две статьи которые ты привёл?
Как по мне, так это пример того как журналисты создали миф
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