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Антиваксерные графики подвезли
Антиваксерные графики подвезли
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43559
Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 12:37
Вот что значит, когда медики не подделывают выборные протоколы и тащут всю информацию на всеобщее обозрение. Нет у меня усидчивости в работе с цифрами, особенно когда они идут только графиками или общими цифрами, то есть ежедневных данных нет, для проведения анализа.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4036
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 12:37
Спасибо за труды, насколько я помню именно в апреле и завезли вакцину, от того и возможный всплеск. Я сам вакцинировался в апреле.
Но не суть, иханной статистике особенно не верю.
Даже без всякого умысла, возможно просто некачественный сбор данных.
Но не суть, иханной статистике особенно не верю.
Даже без всякого умысла, возможно просто некачественный сбор данных.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2374
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 12:46
Чем больше антваксеров - тем меньше антваксеров! Скорей бы естественный отбор уже решил проблему аниваксерства!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 42
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 14:05
Через полгода привитые разделятся на тех кто будет причитать, почему их антиваксеры не убедили, и они подставили своё здоровье под эксперимент и на тех кто будут трындеть, что антиваксеры добрались до ВОЗа, и заставили их отменить живительные вакцинки.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12024
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 14:13
Цитата:
Сову на глобус не натягивал но натянул глобус на сову в итоге
Хорошо,если цифры по количеству вакцинации и смертности верны
И автор мракобес выводит вывод что чем больше вакцинировали тем больше умирало
По его логике вакцинирваться значит плохо
А до вакцинации рост умерших от коронавируса значит в расчет не берём?
И взять во внимание статистику 20 года когда всплеск заболевших и умерших был как раз ранней весной и в середине лета как видно по графику что повторились и в 21 году? И в этом году нас ждёт тоже самое потомучто у вируса традиция такая два раза в год он с парнями приходит из бани ранней весной когда тепло и холодный ветер и к середине лета когда начинаются дожди....
Сову на глобус не натягивал, все в свободном доступе
Сову на глобус не натягивал но натянул глобус на сову в итоге
Хорошо,если цифры по количеству вакцинации и смертности верны
И автор мракобес выводит вывод что чем больше вакцинировали тем больше умирало
По его логике вакцинирваться значит плохо
А до вакцинации рост умерших от коронавируса значит в расчет не берём?
И взять во внимание статистику 20 года когда всплеск заболевших и умерших был как раз ранней весной и в середине лета как видно по графику что повторились и в 21 году? И в этом году нас ждёт тоже самое потомучто у вируса традиция такая два раза в год он с парнями приходит из бани ранней весной когда тепло и холодный ветер и к середине лета когда начинаются дожди....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 310
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 15:55
Украинский Минфин раздобыл статистические данные по вакцинации/заболеваемости/смертности в РК и опубликовал их? Рили?
Вопрос вакцинации - вопрос оценивания рисков. Главное потом не причитать, почему не убедили вакцинироваться. Имхо, но процент подтвержденных проблем от вакцины явно меньше, чем процент людей, "выживших" после ковида - осталось только собрать такую статистику.
Вопрос вакцинации - вопрос оценивания рисков. Главное потом не причитать, почему не убедили вакцинироваться. Имхо, но процент подтвержденных проблем от вакцины явно меньше, чем процент людей, "выживших" после ковида - осталось только собрать такую статистику.
Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 16:07
Цитата: "И автор мракобес выводит вывод что чем больше вакцинировали тем больше умирало"
Да этот аффтар, мне кажется, если честно, всех адекватных людей тут уже зае**л своей графоманией на тему вакцинации (меня точно, хоть и не комментирую особо, но почитываю). Ну против ты вакцины, не хочешь, чтобы эту процедуру проходили твои знакомые/друзья/близкие/родственники, по каким-то убеждениям - доноси это сугубо до них. Если не дебилы, сами сделают свой выбор. На**р это муть в очередной раз нести в массы своими статьями - я хз.
Никогда не понимал эти религиозные войны: верующий/неверующий, путинист/навальнист, ваксер/антиваксер... де**лы, б**дь /facepalm
Живи своим умом, Пчёла (с)
[Исправлено: 3DO, 15.02.2022 - 16:10]
Да этот аффтар, мне кажется, если честно, всех адекватных людей тут уже зае**л своей графоманией на тему вакцинации (меня точно, хоть и не комментирую особо, но почитываю). Ну против ты вакцины, не хочешь, чтобы эту процедуру проходили твои знакомые/друзья/близкие/родственники, по каким-то убеждениям - доноси это сугубо до них. Если не дебилы, сами сделают свой выбор. На**р это муть в очередной раз нести в массы своими статьями - я хз.
Никогда не понимал эти религиозные войны: верующий/неверующий, путинист/навальнист, ваксер/антиваксер... де**лы, б**дь /facepalm
Живи своим умом, Пчёла (с)
[Исправлено: 3DO, 15.02.2022 - 16:10]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2526
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 16:19
антиваксеры добрались до ВОЗа
Цитата:
А что до него (ВОЗ) добираться: - скажите что нужно сделать казахскому свату директора ВОЗ-а и он сделает так как нужно. Дороже свата-куда, для казаха нет ничего.
Цитата:
Ильяс:
А что до него (ВОЗ) добираться: - скажите что нужно сделать казахскому свату директора ВОЗ-а и он сделает так как нужно. Дороже свата-куда, для казаха нет ничего.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2526
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 16:21
Цитата:
Ильяс который пишет и Ильяс которого посадили - это один и тот же человек??
abaika95:
Ильяс который пишет и Ильяс которого посадили - это один и тот же человек??
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 16:24
Цитата:
с чего антиваксы решили что они что-то должны доказывать разумным людям, которые адекватно относятся к своему здоровью ?
Ну не хочешь не делай, надень шапку из фальги и спасайся от чипирования
Ильяс:
Через полгода привитые разделятся на тех кто будет причитать, почему их антиваксеры не убедили, и они подставили своё здоровье под эксперимент и на тех кто будут трындеть, что антиваксеры добрались до ВОЗа, и заставили их отменить живительные вакцинки
Через полгода привитые разделятся на тех кто будет причитать, почему их антиваксеры не убедили, и они подставили своё здоровье под эксперимент и на тех кто будут трындеть, что антиваксеры добрались до ВОЗа, и заставили их отменить живительные вакцинки
с чего антиваксы решили что они что-то должны доказывать разумным людям, которые адекватно относятся к своему здоровью ?
Ну не хочешь не делай, надень шапку из фальги и спасайся от чипирования
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 16:26
найден целитель антиваксеров :
"Жительница Пакистана вбила себе гвоздь в голову ради рождения мальчика. Это ей посоветовал целитель, к которому она обратилась за советом"
"Жительница Пакистана вбила себе гвоздь в голову ради рождения мальчика. Это ей посоветовал целитель, к которому она обратилась за советом"
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 16:27
В июле-августе 2021 года прошел вакцинацию, Спутником двухкомпонентную. Ответственно заявляю - побочных эффектов не было. На голове волосы не выпали. На ладонях шерсть не выросла. Потенция не упала. И даже не ослеп. Пошел сам, добровольно. Шеф мой обязаловку не врубал по вакцинации в конторе, очень лояльно подошел к вопросу, просто спросил (как и всех остальных членов коллектива) - вакцинировался или нет. Аффтар статьи, any questions? Бустерную, повторную еще не принимал, пока времени не выберу.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15730
Re: Антиваксерные графики подвезли
Отправлено: 15.02.22 - 16:27
Цитата:
и не только на тему вакцинации.
3DO:
Да этот аффтар, мне кажется, если честно, всех адекватных людей тут уже зае**л своей графоманией на тему вакцинации
Да этот аффтар, мне кажется, если честно, всех адекватных людей тут уже зае**л своей графоманией на тему вакцинации
и не только на тему вакцинации.
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