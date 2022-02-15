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≡ Николай ВОРОНИН: А вдруг и нам повезет!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43559
Николай ВОРОНИН: А вдруг и нам повезет!
Отправлено: 15.02.22 - 15:28
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Народ уже несогласен с действующим до сих пор тезисом, что если сегодня потуже затянуть пояса, то завтра наступит процветание. В светлое будущее, обещанное Елбасы, в его реформы и модернизации давно мало кто верит. Хочется, чтобы у второго нашего президента все его начинания получились.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2526
Re: Николай ВОРОНИН: А вдруг и нам повезет!
Отправлено: 15.02.22 - 15:28
#1
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Цитата://сегодня потуже затянуть пояса, то завтра наступит процветание.//

Ну да, раньше так и было: "..вот, разобьём буржуев во всём мире и установим диктатуру пролетариата на всей земле.." или "...победим фашисткую гидру..." или "...восстановим города сёла и заживём..." и так далее до 22 сьезда КПСС где были приняты: "...к 80-му году наступит вторая фаза коммунизма...".
Народ верил комиссаровской пропаганде: "...вот чуть-чуть напряжёмся и поднатужимся и впереди нас ждёт блогоденствие и коммунистический рай где всем по потребностям и от каждого по способностям...".
Но, с приходом интернета ВСЁ пошло не так: слишком много стал знать народ: - и что положено и что не положено.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2694
Re: Николай ВОРОНИН: А вдруг и нам повезет!
Отправлено: 15.02.22 - 15:36
#2
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Цитата:
До этого он в течение года был министром национальной экономики (что-то прорыва в экономике мы не заметили). Судя по биографии, г-н Иргалиев больше учился, чем работал. В свои 36 лет успел закончить один институт в Казахстане, один - в Швеции и два - в Великобритании.


Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
816
Re: Николай ВОРОНИН: А вдруг и нам повезет!
Отправлено: 15.02.22 - 16:26
#3
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Хорошо пишет автор, но слишком уж любит цитировать всех и вся. Зачем? Блеснуть эрудицией? Иначе зачем впихивать в статью столько цитат, не несущих сколько нибудь полезной информации
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