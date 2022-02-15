Re: Николай ВОРОНИН: А вдруг и нам повезет!

Отправлено: - 15:28

Цитата://сегодня потуже затянуть пояса, то завтра наступит процветание.//



Ну да, раньше так и было: "..вот, разобьём буржуев во всём мире и установим диктатуру пролетариата на всей земле.." или "...победим фашисткую гидру..." или "...восстановим города сёла и заживём..." и так далее до 22 сьезда КПСС где были приняты: "...к 80-му году наступит вторая фаза коммунизма...".

Народ верил комиссаровской пропаганде: "...вот чуть-чуть напряжёмся и поднатужимся и впереди нас ждёт блогоденствие и коммунистический рай где всем по потребностям и от каждого по способностям...".

Но, с приходом интернета ВСЁ пошло не так: слишком много стал знать народ: - и что положено и что не положено.