Отправлено: - 16:24

Ильяс:

Через полгода привитые разделятся на тех кто будет причитать, почему их антиваксеры не убедили, и они подставили своё здоровье под эксперимент и на тех кто будут трындеть, что антиваксеры добрались до ВОЗа, и заставили их отменить живительные вакцинки

Цитата:с чего антиваксы решили что они что-то должны доказывать разумным людям, которые адекватно относятся к своему здоровью ?Ну не хочешь не делай, надень шапку из фальги и спасайся от чипирования