Отправлено: - 15:32

ACROS:

просто ужас. кто мог такое ожидать

Цитата:Говорю же, это спорт : японки на катке упали буквально за десять метров от финиша, не то что до финиша: - до золота, хотя всю гонку вели. Завоевали золото канадки.