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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 22 из 22«1...202122
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2523
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 14:28
#316
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Цитата:
alex_60:

Цитата:
lavprof:

Цитата:
yudjin:


Жаль, конечно что россияне не взяли золото, но это спорт - зато как адреналин у нас и не только у нас, поднялся!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2523
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 15:32
#317
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Цитата:
ACROS:
просто ужас. кто мог такое ожидать


Говорю же, это спорт : японки на катке упали буквально за десять метров от финиша, не то что до финиша: - до золота, хотя всю гонку вели. Завоевали золото канадки.
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Страница 22 из 22«1...202122
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