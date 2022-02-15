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≡  Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43558
Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
Отправлено: 15.02.22 - 14:09
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В Казахстане планируют конфисковать имущество "серых" майнеров, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Также в стране введут лицензирование цифрового майнинга.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2372
Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
Отправлено: 15.02.22 - 14:09
#1
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Майнеры уже валят из Казахстана, как из ненадежной страны, где нет ни стабильного электроснабжения,ни стабильного интернета. Вопрос, куда потом будут девать изъятые видеокарты, фермы и асики? Будут давить бульдозером, для гейминга или будут свои фермы собирать?

[Исправлено: юля елиссева, 15.02.2022 - 14:34]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2523
Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...
Отправлено: 15.02.22 - 14:19
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Вопрос


Может и строительство АЭС будет неактуальным ? Энергии до этого хватало же.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2372
Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
Отправлено: 15.02.22 - 14:36
#3
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Цитата:
ACROS:
Может и строительство АЭС будет неактуальным ?

не будет майнеров, найдут других виноватых. АЭС нужна в любом случае.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
193
Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут конфисковывать
Отправлено: 15.02.22 - 14:57
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Майнеры уже валят из Казахстана, как из ненадежной страны

Куда ? В Сальвадор ?
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
942
Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...
Отправлено: 15.02.22 - 15:11
#5
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не дает людям покоя мысль что кто-то зарабатывает деньги .
Любят же статистику, ну вот хвастались бы что наша страна в списке лидеров по майнингу, потому что мы развитая страна у которой электроэнергия дешевая и позволяет это делать
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