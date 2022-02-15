Re: Имущество "серых" майнеров в Казахстане будут...

Отправлено: - 15:11

не дает людям покоя мысль что кто-то зарабатывает деньги .

Любят же статистику, ну вот хвастались бы что наша страна в списке лидеров по майнингу, потому что мы развитая страна у которой электроэнергия дешевая и позволяет это делать