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≡ Футбольный сезон в Казахстане начнется матчем за Суперкубок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43558
Футбольный сезон в Казахстане начнется матчем за Суперкубок
Отправлено: 15.02.22 - 14:37
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В матче открытия сезона-2022 встретятся: чемпион КПЛ-2021 «Тобол» из Костаная и обладатель Кубка республики – алматинский «Кайрат». Поединок за престижный трофей пройдет в Нур-Султане.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2523
Re: Футбольный сезон в Казахстане начнется матчем за Суперкубок
Отправлено: 15.02.22 - 14:37
#1
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По задумке европейских авторов таких турниров, насколько я знаю, за Суперкубок бывает одна встреча и она же финальная: между Чемпионом и обладателем Кубка, но никак не круговая система из нескольких команд. Он так и называется: СУПЕРКУБОК - встречаются две ЛУЧШИЕ команды сезона.
И время проведения этого "дежурного" турнира: не совсем удачное - ну какая может быть спортивная форма игроков в начале футбольного сезона. Этим самим принижен статус этого звания - обладатель Суперкубка.
Самое его время проведения - это по завершению футбольного чемпионата.
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