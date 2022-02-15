Re: Футбольный сезон в Казахстане начнется матчем за Суперкубок

Отправлено: - 14:37

По задумке европейских авторов таких турниров, насколько я знаю, за Суперкубок бывает одна встреча и она же финальная: между Чемпионом и обладателем Кубка, но никак не круговая система из нескольких команд. Он так и называется: СУПЕРКУБОК - встречаются две ЛУЧШИЕ команды сезона.

И время проведения этого "дежурного" турнира: не совсем удачное - ну какая может быть спортивная форма игроков в начале футбольного сезона. Этим самим принижен статус этого звания - обладатель Суперкубка.

Самое его время проведения - это по завершению футбольного чемпионата.