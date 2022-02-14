"Сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - сказал Акчулаков на брифинге СЦК. Читать новость
лет пятнадцать назад поднимался этот вопрос, экологи во главе с мэлс елеусизовым и другие активисты восприняли это в штыки, долго шла дискуссия на предмет актуальности и в итоге отложили , как помню писали тогда вроде воды не хватит или ещё чего-то, но вреда причиненного этим будет много ( подробностей уже не помню). Теперь , как мне кажется, идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить.
сайлау курманов: идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить
Ну не совсем с вами согласен. Просто альтернатив то нету.... Точнее есть но наши не хОчут. Ведь можно же было в Троицке покупать эл. энергию.... Но нет, Костанай ее берет с Экибаса... пусть дороже, но своя.... Принцип тот же.
И Акчулаков и Сеткалиев - подневольные люди их мнение - это мнение президента, попробуй они сказать противное; Президент уже "забил" строительство АЭС: - вопрос во времени, подрядчике, деньгах и месте. Хотя, должны пройти: - общественные слушание, или даже референдум, но кто будет заморачиваться и возиться с этим.
"В вузах Казахстана с 2010 года подготовлено порядка трех тысяч кадров по направлениям ядерная и техническая физика." --- А люди ещё удивляются, когда говорят "патамушта патамушта"!Если целый министр не может сказать, что "подготовлено порядка трёх тысяч специалистов", то чему удивляться?! ПыСы. А по поводу атомной электростанции - люди боятся атома. Тем более в Казахстане, где был расположен полигон ядерного оружия. А вы, кстати, знали, что в Кустанайской области были произведены два или три ядерных подземных взрыва в интересах сельского хозяйства?! А без атома всё равно не обойтись. Рано или поздно уголь запретят в угоду экологам, газ и соляра - дорого, ветряная и солнечная энергетика - пока ещё КПД маловат.
Другого выхода не вижу, атомная на самом деле чистая практически энергия (не считая отходов). В Европе захлебнулись с ветровой и прочей зеленой энергией. Её элементарно мало и теперь решили причислить газ и атом к чистой энергетике. Атомная кстати, самая дешевая (если ничего не изменилось).
"от нас скрывали!", "все делали и не знали зачем делали!", "документы уничтожены!" не смешно ли?! как по мне так это должно остаться в конце 80-х, в журнале "огонёк", но нет. 2017 год "караван" автора сами посмотрите статья
ну и "про два-три взрыва в нашей области" это конечно не источник но всё таки объективности ради, здесь хоть есть ссылка на литературу, а не на слова человека. Взрывы
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