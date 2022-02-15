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Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке перевела на чужую карту миллион тенге
Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке перевела на чужую карту миллион тенге
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