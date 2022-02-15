Отправлено: - 10:35

Skeptic:

без согласования

Цитата:Перед тем как окончательно нажать на кнопку перевода, этому предшествует несколько этапов: - "на подпись"; "в обработке" и даже кнопка "отменить операцию", по крайней мере так у меня в онлайн-банкинге.Эти промежуточные операции и есть "согласование" с клиентом.Конечно, ошибки бывают, были, они и будут - все мы люди.Два месяца - достаточно маленький и быстрый срок - обычно банк как фин.организация- достаточно консервативен в подобных делах: очень щепетильно и тщательно подходит к таким вопросам, и эти вопросы быстро не решаются.