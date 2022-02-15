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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 20 из 20«1...181920
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2512
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 11:13
#286
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Цитата:
alex_60:
допустил 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву


Думаю что было бы правильным решением руководства российской сборной: - отстранить Валиеву от дальнейшего участия в соревнованиях одиночниц: - ведь при ЛЮБОМ решении она НЕ ПОЛУЧАЕТ золотой медали в командных соревнованиях и НЕ ПОЛУЧИТ золото если победит и в одиночных соревнованиях.
У российских женщин-одиночников есть кому побеждать и: - Щербакова и Трусова - они разорвут любого соперника или соперницу.
А, так Валиева в случае её победы в индивидуалке - автоматически лишает всех награждённых получить свои ЗАСЛУЖЕННЫЕ медали.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2512
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 11:22
#287
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Цитата:
lavprof:
декабрьскую пробу так долго мариновали,


Наверное идёт подковёрная борьба: - и на едва начавшей спортивной карьере Валиевой уже можно ставить крест: - так же как и закатилась карьера М.Шараповой после допингового скандала с мельдонием, правда в этом случае: - после длительного спортивного и успешного пути.
Жаль Валиеву - она и без всяких допингов могла бы побеждать всех и вся - видно же что природа щедро одарила её спортивным талантом, но бестолковый российский тренерский менеджмент ВСЁ испортил.
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