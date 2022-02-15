Отправлено: - 11:13

alex_60:

допустил 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву

Цитата:Думаю что было бы правильным решением руководства российской сборной: - отстранить Валиеву от дальнейшего участия в соревнованиях одиночниц: - ведь при ЛЮБОМ решении она НЕ ПОЛУЧАЕТ золотой медали в командных соревнованиях и НЕ ПОЛУЧИТ золото если победит и в одиночных соревнованиях.У российских женщин-одиночников есть кому побеждать и: - Щербакова и Трусова - они разорвут любого соперника или соперницу.А, так Валиева в случае её победы в индивидуалке - автоматически лишает всех награждённых получить свои ЗАСЛУЖЕННЫЕ медали.