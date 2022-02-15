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≡ Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке перевела на чужую карту миллион тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43554
Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке перевела на чужую карту миллион тенге
Отправлено: 15.02.22 - 10:13
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Суд поставил точку в деле жительницы Кызылорды, которая ошибочно перечислила на чужую карту миллион тенге. В октябре минувшего года женщина хотела отправить один миллион тенге на карту подруги. Но при переводе неправильно ввела последние четыре цифры.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
85
Re: Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке...
Отправлено: 15.02.22 - 10:13
#1
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Ростовщиков нужно лишить возможности совершать операции со счетами без согласования с владельцами счетов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2512
Re: Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке...
Отправлено: 15.02.22 - 10:35
#2
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Цитата:
Skeptic:
без согласования


Перед тем как окончательно нажать на кнопку перевода, этому предшествует несколько этапов: - "на подпись"; "в обработке" и даже кнопка "отменить операцию", по крайней мере так у меня в онлайн-банкинге.
Эти промежуточные операции и есть "согласование" с клиентом.
Конечно, ошибки бывают, были, они и будут - все мы люди.
Два месяца - достаточно маленький и быстрый срок - обычно банк как фин.организация- достаточно консервативен в подобных делах: очень щепетильно и тщательно подходит к таким вопросам, и эти вопросы быстро не решаются.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
201
Re: Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке...
Отправлено: 15.02.22 - 10:49
#3
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Если не уверен в адресате, отправь для проверки 100 тг. Позвони, узнай дошли или нет, а затем воспользуйся кнопкой "повторить перевод"
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
305
Re: Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке...
Отправлено: 15.02.22 - 10:51
#4
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Цитата:
ACROS:
и есть "согласование" с клиентом

Думаю что Skeptic говорил о том, что если ты должен банку, то он без вопросов спишет 50% поступивших на счет денег.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
201
Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке перевела на чужую карту миллион тенге
Отправлено: 15.02.22 - 11:10
#5
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Цитата:
lavprof:

Потому что:-"Это уже не твой зуб, и даже не мой...это уже его зуб"!(Не бойся я с тобой)

[Исправлено: Alehander, 15.02.2022 - 11:32]
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
85
Re: Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке...
Отправлено: 15.02.22 - 11:39
#6
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Цитата:
lavprof:
50% поступивших на счёт денег.

50% в данном случае получилось просто потому, что долг был именно на изъятую сумму. Был бы долг больше, сняли бы больше. 70-80-90%.
Ростовщики даже не задумались, откуда у должника вдруг такая сумма на карте оказалась.
При всех тех мерах, которые государство принимает для контроля за переводами граждан.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
85
Re: Суд вынес решение по делу женщины, которая по ошибке...
Отправлено: 15.02.22 - 11:43
#7
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Цитата:
Alehander:
Если не уверен

Это если не уверен.
А если уверен, но просто машинально нажал не те цифры?.. А дальше - автоматом все остальные команды.
Особенно когда с карты на карту. Там просто: номер карты - сумма - подтвердить - отправить. Думать особо не приходится.
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