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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 18:22
Цитата:
победил китаец с венгерским паспортом.
а Абзал Ажгалиев -знаменосец кстати на открытии.
[Исправлено: alex_60, 13.02.2022 - 18:27]
yudjin:
У нашего Абзала Ажгалиева - обидное 4 место
У нашего Абзала Ажгалиева - обидное 4 место
победил китаец с венгерским паспортом.
а Абзал Ажгалиев -знаменосец кстати на открытии.
[Исправлено: alex_60, 13.02.2022 - 18:27]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 13.02.22 - 22:19
Цитата:
прозевал сегодня мужскую эстафету, за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
yudjin:
отрыв от астматиков 50 секунд
отрыв от астматиков 50 секунд
прозевал сегодня мужскую эстафету, за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 09:11
Цитата:
lavprof:
за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
за женщин вчера поболел вместе с Губерниевым))
я и сегодня с ним болел... как более 20 000 его подписчиков в инстаграм делают... включают картинку на тв, а голос в его трансляции в инсте. правда на 20 секунд его комментирование отстает от видео по телевизору.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 09:15
Соревнования 14 февраля :
07:05 — керлинг, Канада — Россия, женщины;
07:15 — фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец;
09:00 — бобслей, монобоб, женщины, 4-й заезд;
12:05 — керлинг, Россия — Швеция, мужчины;
18:00 — фристайл, лыжная акробатика, финал 2, женщины;
18:05 — керлинг, Дания — Россия, женщины;
18:06 — прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины, финальный раунд.
Лыжники, биатлонисты сегодня отдыхают... Надежды на медаль в фигурном катании.
И ближе к полудню должны озвучить решение по Валиевой.
[Исправлено: yudjin, 14.02.2022 - 09:16]
07:05 — керлинг, Канада — Россия, женщины;
07:15 — фигурное катание, танцы на льду, произвольный танец;
09:00 — бобслей, монобоб, женщины, 4-й заезд;
12:05 — керлинг, Россия — Швеция, мужчины;
18:00 — фристайл, лыжная акробатика, финал 2, женщины;
18:05 — керлинг, Дания — Россия, женщины;
18:06 — прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования, мужчины, финальный раунд.
Лыжники, биатлонисты сегодня отдыхают... Надежды на медаль в фигурном катании.
И ближе к полудню должны озвучить решение по Валиевой.
[Исправлено: yudjin, 14.02.2022 - 09:16]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 09:24
Цитата:
да, я тоже его стримы в инстаграме включаю, бывает что и без картинки по ТВ)
Цитата:
yudjin:
в инстаграм делают
в инстаграм делают
да, я тоже его стримы в инстаграме включаю, бывает что и без картинки по ТВ)
Цитата:
керлингвот что сегодня погляжу)
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 10:45
Всё-таки СЕРЕБРО у фигуристов Синициной и Кацалапова.
(Полноправные пользователи)
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- 02.07.13
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- 1561
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 10:51
Казахстан в медальном зачете на почетном никаком месте.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 10:58
Цитата:
Зато форма дюже красивая с узорами и надписью на КУУУУУ
Змея Подколодная:
Казахстан в медальном зачете на почетном никаком месте.
Казахстан в медальном зачете на почетном никаком месте.
Зато форма дюже красивая с узорами и надписью на КУУУУУ
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 11:54
Спортивный арбитражный суд допустил
15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву
к Олимпиаде-2022 в Пекине.
Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой,
чей допинг-тест дал положительный результат,
отклонены.
[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 11:57]
15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву
к Олимпиаде-2022 в Пекине.
Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой,
чей допинг-тест дал положительный результат,
отклонены.
[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 11:57]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 12:10
///Украинский судья, обслуживавший соревнования в произвольном танце на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, поставил российскому дуэту Виктория Синицина — Никита Кацалапов самые большие оценки среди всех своих коллег.//
ой бай.. что теперь с ним сделают...
//Французский судья поставил Синицину и Кацалапова на четвёртое место, а американский — на пятое//
ну тут понятно.
французы заняли первое место, американцы третье.
[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 12:13]
ой бай.. что теперь с ним сделают...
//Французский судья поставил Синицину и Кацалапова на четвёртое место, а американский — на пятое//
ну тут понятно.
французы заняли первое место, американцы третье.
[Исправлено: alex_60, 14.02.2022 - 12:13]
(Полноправные пользователи)
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- Тегусигальпа, Гондурас
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- 2368
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 14.02.22 - 12:33
Цитата:
думаю, что к глубокому разочарованию ваты, ничего с ним не сделают :)
alex_60:
ой бай.. что теперь с ним сделают..
ой бай.. что теперь с ним сделают..
думаю, что к глубокому разочарованию ваты, ничего с ним не сделают :)
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 09:12
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 09:19
Расписание соревнований и трансляций на 15.02 (время наше)
7:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины
7:30. Фристайл, слоупстайл, женщины
9:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины
11:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины
12:30. Биатлон, эстафета, мужчины
14:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины
14:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины
16:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км
19:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка
Кёрлинг. Мужчины
7:05. 9-й тур. Россия — Норвегия
18:05. 10-й тур. Россия — Канада
Кёрлинг. Женщины 12:05. 9-й тур. Китай — Россия
Фигурное катание 16:00. Женщины. Короткая программа
7:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины
7:30. Фристайл, слоупстайл, женщины
9:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины
11:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины
12:30. Биатлон, эстафета, мужчины
14:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины
14:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины
16:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км
19:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка
Кёрлинг. Мужчины
7:05. 9-й тур. Россия — Норвегия
18:05. 10-й тур. Россия — Канада
Кёрлинг. Женщины 12:05. 9-й тур. Китай — Россия
Фигурное катание 16:00. Женщины. Короткая программа
A
(Полноправные пользователи)
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 09:59
Цитата:
Самое ожидаемое, самое интересное и самое интригующее - это выступление Валиевой. И мне кажется не только сегодняшнего игрового дня, а и всей Олимпиады в целом, и особенно для руководства российской делегации, да что там руководства, но и Кремля: - ведь теперь проблемы Валиевой с допингом: это не её проблемы, а проблемы важных взрослых дядечек и тётечек. Раньше при СССР - Олимпиада считалась успешной (условно)если золото и только золото по хоккею было у нас, теперь золото Валиевой - будет тоже признаком успешной Олимпиады(условно).
yudjin:
Фигурное катание 16:00. Женщины. Короткая программа
Фигурное катание 16:00. Женщины. Короткая программа
Самое ожидаемое, самое интересное и самое интригующее - это выступление Валиевой. И мне кажется не только сегодняшнего игрового дня, а и всей Олимпиады в целом, и особенно для руководства российской делегации, да что там руководства, но и Кремля: - ведь теперь проблемы Валиевой с допингом: это не её проблемы, а проблемы важных взрослых дядечек и тётечек. Раньше при СССР - Олимпиада считалась успешной (условно)если золото и только золото по хоккею было у нас, теперь золото Валиевой - будет тоже признаком успешной Олимпиады(условно).
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 15.02.22 - 11:09
ситуация с допингом вообще интересная) для чего декабрьскую пробу так долго мариновали, или же публиковали результаты? Январская вперед была проверена. Как будто ждали, зная, что девочка покажет класс. Ну и да, никакой триметазидин не сделает твой прокат лучше, и не научит прыгать тройной аксель)
По поводу самого препарата в Вики такая инфа:
"Препарат использовался в начале 2000х годов в сборных России и Китая, по этой причине был заблокирован WADA без научных доказательств, что данный препарат имеет какие-либо функции допинга в части улучшения тренировочного процесса или улучшения каких либо физиологических характеристик спортсменов во время выступлений. Логика блокировки WADA исходила из того, что препарат часто встречается в крови российских и китайских спортсменов, поэтому хотя действие препарата не до конца изучено, но имеет потенциал допинга. Большинство российских и западных кардиологов и фармацевтов считают триметазидин не только бесполезным, но даже вредным для улучшения характеристик спортсменов. Наблюдаемые "положительные" эффекты эксперты относят к эффекту "плацебо", т.е. психологической уверенности спортсмена, что прием триметазидина дал ему "сверхспособности". Несмотря на то, что блокировка препарата WADA была прямо направлена против сборных России и Китая, но жертвой атидопингового преследования стала американская чемпионка мира по плаванию Madisyn Cox из-за загрязнения обычных витаминов триметазидином на фармакологическом производстве"
там же
"Триметазидин стал широко известен в России как допинговое вещество в ходе допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Триметазидин является метаболиком, улучшающим кровообращение и выносливость спортсменов, что позволяет им выполнять больший объём тренировок. По этой причине, препарат был запрещён WADA в 2014 году. Также, преследуется использование препарата до соревнований, так как препарат не улучшает состояние организма во время соревнований, а повышает эффективность тренировочного процесса. Клинический фармаколог и специалист по токсикологии Александр Эдигер отметил, что триметазидин не может быть сопутствующим веществом к другим препаратам и не содержится в лекарственных средствах для подростков, поэтому неумышленное использование вещества маловероятно. В тоже время эксперт считает сомнительным эффективность триметазидина как допинга. Несмотря на спорный характер эффективности триметазидина в качестве «бустера» тренировочного процесса как допинг данное вещество широко применялось в спорте. Наиболее известным случаем является дисквалификация многократного олимпийского чемпиона и пловца Сунь Ян. WADA несколько раз пересматривало классификацию триметазидина, поскольку принцип его использования для допинга был не очевиден. Последняя реклассфикация была сделана в 2015 году, в результате которого, вещество было перенесено в классификатор S4.5.c и рассматривается как «модулятор кардиометаболизма», то есть стимулятор повышения эффективности работы сердца под тренировочной нагрузкой. Судебный эксперт и доктор медицины Клаас Фабер, рассматривая дела CAS по триметазидину, указывает на опасный процедурный момент, что для данного вещества не установлено понятие допустимой концентрации, что позволяет WADA манипулировать допинговыми разбирательствами. В частности, эксперт считает сомнительной доказательную базу против Сунь Ян, так как в обнаруженных концентрациях допинг вряд ли мог оказывать существенное влияние на его результаты. Совпадение дела Сунь Ян с делом Валиевой состоит не только в маленькой выявленной дозе, но и в том, что лаборатория WADA в нарушение Кодекса WADA также нарушила 20 дневный предельный срок сообщения результатов теста, что усложнило замены китайской сборной на соревнованиях.
Насколько известно, в пробе Валиевой процент тоже весьма и весьма низкий. И Эдигер не совсем прав, как сопутствующее он проявляется при употреблении лекарства от мигрени ломеризина.
По поводу самого препарата в Вики такая инфа:
"Препарат использовался в начале 2000х годов в сборных России и Китая, по этой причине был заблокирован WADA без научных доказательств, что данный препарат имеет какие-либо функции допинга в части улучшения тренировочного процесса или улучшения каких либо физиологических характеристик спортсменов во время выступлений. Логика блокировки WADA исходила из того, что препарат часто встречается в крови российских и китайских спортсменов, поэтому хотя действие препарата не до конца изучено, но имеет потенциал допинга. Большинство российских и западных кардиологов и фармацевтов считают триметазидин не только бесполезным, но даже вредным для улучшения характеристик спортсменов. Наблюдаемые "положительные" эффекты эксперты относят к эффекту "плацебо", т.е. психологической уверенности спортсмена, что прием триметазидина дал ему "сверхспособности". Несмотря на то, что блокировка препарата WADA была прямо направлена против сборных России и Китая, но жертвой атидопингового преследования стала американская чемпионка мира по плаванию Madisyn Cox из-за загрязнения обычных витаминов триметазидином на фармакологическом производстве"
там же
"Триметазидин стал широко известен в России как допинговое вещество в ходе допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Триметазидин является метаболиком, улучшающим кровообращение и выносливость спортсменов, что позволяет им выполнять больший объём тренировок. По этой причине, препарат был запрещён WADA в 2014 году. Также, преследуется использование препарата до соревнований, так как препарат не улучшает состояние организма во время соревнований, а повышает эффективность тренировочного процесса. Клинический фармаколог и специалист по токсикологии Александр Эдигер отметил, что триметазидин не может быть сопутствующим веществом к другим препаратам и не содержится в лекарственных средствах для подростков, поэтому неумышленное использование вещества маловероятно. В тоже время эксперт считает сомнительным эффективность триметазидина как допинга. Несмотря на спорный характер эффективности триметазидина в качестве «бустера» тренировочного процесса как допинг данное вещество широко применялось в спорте. Наиболее известным случаем является дисквалификация многократного олимпийского чемпиона и пловца Сунь Ян. WADA несколько раз пересматривало классификацию триметазидина, поскольку принцип его использования для допинга был не очевиден. Последняя реклассфикация была сделана в 2015 году, в результате которого, вещество было перенесено в классификатор S4.5.c и рассматривается как «модулятор кардиометаболизма», то есть стимулятор повышения эффективности работы сердца под тренировочной нагрузкой. Судебный эксперт и доктор медицины Клаас Фабер, рассматривая дела CAS по триметазидину, указывает на опасный процедурный момент, что для данного вещества не установлено понятие допустимой концентрации, что позволяет WADA манипулировать допинговыми разбирательствами. В частности, эксперт считает сомнительной доказательную базу против Сунь Ян, так как в обнаруженных концентрациях допинг вряд ли мог оказывать существенное влияние на его результаты. Совпадение дела Сунь Ян с делом Валиевой состоит не только в маленькой выявленной дозе, но и в том, что лаборатория WADA в нарушение Кодекса WADA также нарушила 20 дневный предельный срок сообщения результатов теста, что усложнило замены китайской сборной на соревнованиях.
Насколько известно, в пробе Валиевой процент тоже весьма и весьма низкий. И Эдигер не совсем прав, как сопутствующее он проявляется при употреблении лекарства от мигрени ломеризина.
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