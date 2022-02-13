Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем

Отправлено: - 11:09

ситуация с допингом вообще интересная) для чего декабрьскую пробу так долго мариновали, или же публиковали результаты? Январская вперед была проверена. Как будто ждали, зная, что девочка покажет класс. Ну и да, никакой триметазидин не сделает твой прокат лучше, и не научит прыгать тройной аксель)

По поводу самого препарата в Вики такая инфа:

"Препарат использовался в начале 2000х годов в сборных России и Китая, по этой причине был заблокирован WADA без научных доказательств, что данный препарат имеет какие-либо функции допинга в части улучшения тренировочного процесса или улучшения каких либо физиологических характеристик спортсменов во время выступлений. Логика блокировки WADA исходила из того, что препарат часто встречается в крови российских и китайских спортсменов, поэтому хотя действие препарата не до конца изучено, но имеет потенциал допинга. Большинство российских и западных кардиологов и фармацевтов считают триметазидин не только бесполезным, но даже вредным для улучшения характеристик спортсменов. Наблюдаемые "положительные" эффекты эксперты относят к эффекту "плацебо", т.е. психологической уверенности спортсмена, что прием триметазидина дал ему "сверхспособности". Несмотря на то, что блокировка препарата WADA была прямо направлена против сборных России и Китая, но жертвой атидопингового преследования стала американская чемпионка мира по плаванию Madisyn Cox из-за загрязнения обычных витаминов триметазидином на фармакологическом производстве"

там же

"Триметазидин стал широко известен в России как допинговое вещество в ходе допингового скандала вокруг Камилы Валиевой. Триметазидин является метаболиком, улучшающим кровообращение и выносливость спортсменов, что позволяет им выполнять больший объём тренировок. По этой причине, препарат был запрещён WADA в 2014 году. Также, преследуется использование препарата до соревнований, так как препарат не улучшает состояние организма во время соревнований, а повышает эффективность тренировочного процесса. Клинический фармаколог и специалист по токсикологии Александр Эдигер отметил, что триметазидин не может быть сопутствующим веществом к другим препаратам и не содержится в лекарственных средствах для подростков, поэтому неумышленное использование вещества маловероятно. В тоже время эксперт считает сомнительным эффективность триметазидина как допинга. Несмотря на спорный характер эффективности триметазидина в качестве «бустера» тренировочного процесса как допинг данное вещество широко применялось в спорте. Наиболее известным случаем является дисквалификация многократного олимпийского чемпиона и пловца Сунь Ян. WADA несколько раз пересматривало классификацию триметазидина, поскольку принцип его использования для допинга был не очевиден. Последняя реклассфикация была сделана в 2015 году, в результате которого, вещество было перенесено в классификатор S4.5.c и рассматривается как «модулятор кардиометаболизма», то есть стимулятор повышения эффективности работы сердца под тренировочной нагрузкой. Судебный эксперт и доктор медицины Клаас Фабер, рассматривая дела CAS по триметазидину, указывает на опасный процедурный момент, что для данного вещества не установлено понятие допустимой концентрации, что позволяет WADA манипулировать допинговыми разбирательствами. В частности, эксперт считает сомнительной доказательную базу против Сунь Ян, так как в обнаруженных концентрациях допинг вряд ли мог оказывать существенное влияние на его результаты. Совпадение дела Сунь Ян с делом Валиевой состоит не только в маленькой выявленной дозе, но и в том, что лаборатория WADA в нарушение Кодекса WADA также нарушила 20 дневный предельный срок сообщения результатов теста, что усложнило замены китайской сборной на соревнованиях.

Насколько известно, в пробе Валиевой процент тоже весьма и весьма низкий. И Эдигер не совсем прав, как сопутствующее он проявляется при употреблении лекарства от мигрени ломеризина.