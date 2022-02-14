Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43551
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:13
"Сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - сказал Акчулаков на брифинге СЦК.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5104
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:13
лет пятнадцать назад поднимался этот вопрос, экологи во главе с мэлс елеусизовым и другие активисты восприняли это в штыки, долго шла дискуссия на предмет актуальности и в итоге отложили , как помню писали тогда вроде воды не хватит или ещё чего-то, но вреда причиненного этим будет много ( подробностей уже не помню).
Теперь , как мне кажется, идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить.
Теперь , как мне кажется, идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 231
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:35
Цитата:
Ну не совсем с вами согласен. Просто альтернатив то нету.... Точнее есть но наши не хОчут. Ведь можно же было в Троицке покупать эл. энергию.... Но нет, Костанай ее берет с Экибаса... пусть дороже, но своя.... Принцип тот же.
сайлау курманов:
идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить
идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить
Ну не совсем с вами согласен. Просто альтернатив то нету.... Точнее есть но наши не хОчут. Ведь можно же было в Троицке покупать эл. энергию.... Но нет, Костанай ее берет с Экибаса... пусть дороже, но своя.... Принцип тот же.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2507
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 19:36
И Акчулаков и Сеткалиев - подневольные люди их мнение - это мнение президента, попробуй они сказать противное; Президент уже "забил" строительство АЭС: - вопрос во времени, подрядчике, деньгах и месте.
Хотя, должны пройти: - общественные слушание, или даже референдум, но кто будет заморачиваться и возиться с этим.
Хотя, должны пройти: - общественные слушание, или даже референдум, но кто будет заморачиваться и возиться с этим.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15339
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 21:47
Цитата:
Когда Назарбаев сказал, что Токаева изберут главой Нуротана - я понял: это все что нужно знать о волеизлеянии народа и всяких слушаниях и референдумах
ACROS:
общественные слушание, или даже референдум, но кто будет заморачиваться и возиться с этим.
общественные слушание, или даже референдум, но кто будет заморачиваться и возиться с этим.
Когда Назарбаев сказал, что Токаева изберут главой Нуротана - я понял: это все что нужно знать о волеизлеянии народа и всяких слушаниях и референдумах
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1469
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 23:56
"В вузах Казахстана с 2010 года подготовлено порядка трех тысяч кадров по направлениям ядерная и техническая физика."
---
А люди ещё удивляются, когда говорят "патамушта патамушта"!Если целый министр не может сказать, что "подготовлено порядка трёх тысяч специалистов", то чему удивляться?!
ПыСы. А по поводу атомной электростанции - люди боятся атома. Тем более в Казахстане, где был расположен полигон ядерного оружия. А вы, кстати, знали, что в Кустанайской области были произведены два или три ядерных подземных взрыва в интересах сельского хозяйства?! А без атома всё равно не обойтись. Рано или поздно уголь запретят в угоду экологам, газ и соляра - дорого, ветряная и солнечная энергетика - пока ещё КПД маловат.
---
А люди ещё удивляются, когда говорят "патамушта патамушта"!Если целый министр не может сказать, что "подготовлено порядка трёх тысяч специалистов", то чему удивляться?!
ПыСы. А по поводу атомной электростанции - люди боятся атома. Тем более в Казахстане, где был расположен полигон ядерного оружия. А вы, кстати, знали, что в Кустанайской области были произведены два или три ядерных подземных взрыва в интересах сельского хозяйства?! А без атома всё равно не обойтись. Рано или поздно уголь запретят в угоду экологам, газ и соляра - дорого, ветряная и солнечная энергетика - пока ещё КПД маловат.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4033
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 15.02.22 - 03:47
Другого выхода не вижу, атомная на самом деле чистая практически энергия (не считая отходов).
В Европе захлебнулись с ветровой и прочей зеленой энергией. Её элементарно мало и теперь решили причислить газ и атом к чистой энергетике.
Атомная кстати, самая дешевая (если ничего не изменилось).
Развивать экономику без энергии невозможно.
В Европе захлебнулись с ветровой и прочей зеленой энергией. Её элементарно мало и теперь решили причислить газ и атом к чистой энергетике.
Атомная кстати, самая дешевая (если ничего не изменилось).
Развивать экономику без энергии невозможно.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать