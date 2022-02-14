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ACROS:

общественные слушание, или даже референдум, но кто будет заморачиваться и возиться с этим.

Цитата:Когда Назарбаев сказал, что Токаева изберут главой Нуротана - я понял: это все что нужно знать о волеизлеянии народа и всяких слушаниях и референдумах