Отправлено: - 12:42

Всё никак не решалась написать, но сегодня была последняя капля. Мой ребёнок учится в в зареченской школе, рядом находится садик. Водители-родители паркуют машины не по правилам, не ставят на аварийку, но это ладно. Главное то, что всё это происходит на перекрёстке.