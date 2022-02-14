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≡ Кто разрешил парковаться на перекрестке?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43551
Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 12:42
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Всё никак не решалась написать, но сегодня была последняя капля. Мой ребёнок учится в в зареченской школе, рядом находится садик. Водители-родители паркуют машины не по правилам, не ставят на аварийку, но это ладно. Главное то, что всё это происходит на перекрёстке.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
941
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 12:42
#1
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это не только возле этой школы, это везде так)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8950
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 13:56
#2
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В деревнях то все свои, чего там обижаться..
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
108
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 18:32
#3
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Бомбануло просто уже у тетеньки ;-)
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
140
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 20:17
#4
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В городе возле гимназий даже летом в час-пик не проехать. Обе полосы заняты авто с аварийками, а зимой подавно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
665
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 20:49
#5
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Цитата:
Почему я действовала по правилам, но не могу добраться в школу вовремя?

Источник:


Нравится, не нравится — терпи, моя красавица! )))
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
120
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 20:52
#6
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напротив 23 школы та же картина, ставят в 2 ряда, выезжать приходится чуть ли не на встречку, может ЖП уже наведет порядок?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8213
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 22:17
#7
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Цитата:
костанаец:
напротив 23 школы та же картина,

каждый вечер удивляюсь... все видят, только полися ослепла. Около 18 часов там сплошная вакханалия... 2 ряда стоят и вдоль и поперек и сикось накось, машины плетутся к светофору. Там еще и остановка 25-го.... всем пох... морда кирпичом...дитятко ждут.
Справа от школы, ближе к мехфаку есть поле, где просили сделать скверик. Отказали... так может там парковку хоть какую-нибудь закатать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8950
Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 22:23
#8
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Цитата:
костанаец:
ставят в 2 ряда

Один рят это стоянка, второй половина правой полосы, в крайнем случае..
Где там встречка?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24269
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 22:33
#9
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Цитата:
111:
Где там встречка?

Ты её не - видишь?
Но она - есть... :lol:
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