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≡ В 20 костанайских домах и 10 соцобъектах не будет холодной воды на этой неделе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43551
В 20 костанайских домах и 10 соцобъектах не будет холодной воды на этой неделе
Отправлено: 14.02.22 - 18:39
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Холодную воду отключат на один день в связи с аварийно-восстановительными работами ГКП "Костанай-Су" на сетях водопровода по ул. Амангельды в границах улиц Касымканова и Дулатова.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
785
Re: В 20 костанайских домах и 10 соцобъектах не будет холодной...
Отправлено: 14.02.22 - 18:39
#1
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Цитата:
КазТрансГаз Аймак по ул. Алтынсарина 130, АТФ Банк по ул. Амангельды 123, Евразийский банк по ул. Дулатова 70. Источник:

Простите, какие это "соц.объекты"?
Антисоц.
и баблорубы :-x
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