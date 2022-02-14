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≡ Кто разрешил парковаться на перекрестке?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43551
Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 12:42
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Всё никак не решалась написать, но сегодня была последняя капля. Мой ребёнок учится в в зареченской школе, рядом находится садик. Водители-родители паркуют машины не по правилам, не ставят на аварийку, но это ладно. Главное то, что всё это происходит на перекрёстке.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
941
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 12:42
#1
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это не только возле этой школы, это везде так)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8947
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 13:56
#2
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В деревнях то все свои, чего там обижаться..
Профайл
Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
108
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 18:32
#3
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Бомбануло просто уже у тетеньки ;-)
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
140
Re: Кто разрешил парковаться на перекрестке?
Отправлено: 14.02.22 - 20:17
#4
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В городе возле гимназий даже летом в час-пик не проехать. Обе полосы заняты авто с аварийками, а зимой подавно.
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