Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС

Отправлено: - 17:13

лет пятнадцать назад поднимался этот вопрос, экологи во главе с мэлс елеусизовым и другие активисты восприняли это в штыки, долго шла дискуссия на предмет актуальности и в итоге отложили , как помню писали тогда вроде воды не хватит или ещё чего-то, но вреда причиненного этим будет много ( подробностей уже не помню).

Теперь , как мне кажется, идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить.