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≡ Министр энергетики выступил за строительство АЭС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43550
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:13
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"Сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - сказал Акчулаков на брифинге СЦК.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5104
Re: Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:13
#1
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лет пятнадцать назад поднимался этот вопрос, экологи во главе с мэлс елеусизовым и другие активисты восприняли это в штыки, долго шла дискуссия на предмет актуальности и в итоге отложили , как помню писали тогда вроде воды не хватит или ещё чего-то, но вреда причиненного этим будет много ( подробностей уже не помню).
Теперь , как мне кажется, идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
231
Министр энергетики выступил за строительство АЭС
Отправлено: 14.02.22 - 17:35
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
идею просто навязал Путин своему коллеге, а этот взял под козырек и рад исполнить

Ну не совсем с вами согласен. Просто альтернатив то нету.... Точнее есть но наши не хОчут. Ведь можно же было в Троицке покупать эл. энергию.... Но нет, Костанай ее берет с Экибаса... пусть дороже, но своя.... Принцип тот же.
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