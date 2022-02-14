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≡ «Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43550
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 10:13
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В Алматы в воскресенье, 13 февраля, на площади Республики прошла траурная акция в память погибших во время Кровавого января и митинг против пыток. В районе проведения акции заблокирован интернет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8944
«Пыткам нет» и «Токаев, кет». Митинг в память погибших во время Кровавого января прошел в Алматы
Отправлено: 14.02.22 - 17:05
#15
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Цитата:
dvb:
Были, были.

Ну и?
Почитав этот форум, что ответили то?
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